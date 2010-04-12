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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:13
Vadim V написав: jump написав: Львівський БатяР написав:
Интересно, бензин на заправках подешевеет?
не радив би вестись на подібні акції
сам брав по акції на ОККО пульс за ціною А-95
рідкісне лайно залляли, 2/3 бака заправляв
машина різко втратила обороти, збільшився розхід пального
напевно під акції бодяжать якесь лайно і спихують клієнтам
На ОККО акция круглогодично по Фишке ... , вы там первый раз заправлялись ?
приблизно 10-11 років там заправляюсь, років 4 тому попав на акцію Пульс за ціною 95, от тоді й лайно залляли
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jump
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:20
Вот как ведут себя "аналитиГи" ))) После падения цен они меняют прогнозы)
Банк JP Morgan Chase понизил прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2019 году до 73 долларов за баррель с уровня предыдущего прогноза в 83,5 доллара за баррель, заявил глава отдела исследований нефти и газа Азиатско-Тихоокеанского региона в JP Morgan Скотт Дарлинг в интервью телеканалу CNBC.
"Инвестиционный банк недавно пересмотрел свои прогнозы, частично из-за роста добычи в Северной Америке во второй половине следующего года", — сообщил эксперт. При этом уже в 2020 году среднегодовая стоимость нефти Brent будет около отметки в 64 доллара за баррель, считают аналитики JP Morgan.
Снижение цен на нефть может ограничить темпы роста американской нефтедобычи
По словам Дарлинга, в настоящее время рынок сосредоточен на следующей встрече ОПЕК+ в декабре. Аналитик полагает, что для того, чтобы сбалансировать нефтяной рынок, ОПЕК+ необходимо уменьшить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день в течение следующего года.
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:21
Сегодня ВР решила заседать до последнего пока не примет бюджет )))
Очень денег от МВФ хочется до конца года
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:24
Zebra написав: jump написав:
не радив би вестись на подібні акції
сам брав по акції на ОККО пульс за ціною А-95
рідкісне лайно залляли, 2/3 бака заправляв
машина різко втратила обороти, збільшився розхід пального
напевно під акції бодяжать якесь лайно і спихують клієнтам
на всех заправках бадяжный бензин
хотите хороший - ездите заправлять в Беларусь
Мустанг на ВОГ заправляю -неплохой и на Shell V-Power также гуд
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Kvartal-34
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:35
Kvartal-34 написав:
Мустанг на ВОГ заправляю -неплохой и на Shell V-Power также гуд
Я на КЛО Вентус, как по мне Мустанг от ВОГ - не комильфо, после смерти Еремеева качество бензина на ВОГе упало.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:36
Привет из Днепра-5
Меж тем, около 12.17 котировки «завтрашнего» безналичного доллара все так же пребывали на отметке 27,735/27,745 UAH/USD tom, удерживаясь там равновесной и вялой торговлей.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 3,57 коп., составив 27,7419 UAH/USD tom.
На 12.30 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сохранили, по сути, действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне равновесной торговли с низкими оборотами: 27,90/27,95 UAH/USD, евро – 31,75-76/31,85-90 UAH/EUR.
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся по сути без изменения цен открытия на фоне пролонгации доминирования клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,423 UAH/RUB.
Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили установившуюся около 11.20 Киева «размытость»: 27,90-91/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,75-77/31,88-90 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.
Дата: 22 ноября 2018 г. на 12.11
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/27,99 UAH/USD
€ – 31,82/31,91 UAH/EUR
RUB – 0,4205/0,4240 UAH/RUB
US
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:57
zzzzzz написав:
Сегодня ВР решила заседать до последнего пока не примет бюджет )))
Очень денег от МВФ хочется до конца года
Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.
Після прийняття бюджету МВФ в кращому випадку дасть словесну інтервенцію приблизно такого характеру:"МВФ бачить,що Україна поступово виконує наші вимоги,рухається в правильному напрямку,прийняла бюджет,який по параметрам нас задовільняє,тому продовжимо й далі вести конструктивні переговори по виконанню інших наших вимог,зокрема подальше підвищення цін на газ."
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