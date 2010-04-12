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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6833683468356836>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:21

Чего гадать про транш. Вот когда примут бюджет и опубликуют, тогда надо посмотреть на календарь заседаний исполнительного совета и посмотреть, внесен ли вопрос по Украине
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:27

  tea написав:словесну інтервенцію приблизно такого характеру:"МВФ бачить,що Україна поступово виконує наші вимоги,рухається в правильному напрямку


Что-то тут с направлениями движения от МВФ уже обрисовались недопонимания.

на 3:10 Порошенко https://video-ua.112.ua/odyn-283128.html

: .. 70 процентов населения считают, что страна движется не в том направлении ..
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:55

  freeze написав:
  tea написав:словесну інтервенцію приблизно такого характеру:"МВФ бачить,що Україна поступово виконує наші вимоги,рухається в правильному напрямку


Что-то тут с направлениями движения от МВФ уже обрисовались недопонимания.

на 3:10 Порошенко https://video-ua.112.ua/odyn-283128.html

: .. 70 процентов населения считают, что страна движется не в том направлении ..


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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:01

  freeze написав:
  tea написав:Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.


Интересно, у них в МВФ тоже годичное планирование и они должны "освоить" по выданным кредитам деньги до Нового года?
Если так, то если до Нового года не дадут транш, то и уж торопиться не надо, кидая в период предвыборной турбулентности финансы.

Для МВФ сейчас есть боле лакомый кусок, чем Украина - это Аргентина. 1-2 млрд против 100 млрд это копейки.
Тем более все догадываются, что будет с этой властью. :D :D :D :D
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:04

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:70 процентов населения считают, что страна движется не в том направлении

Это часть антирейтинга нынешней власти а он еще больше. Явный политический кризис из которого один из выходов через выборы.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:04

Киев: реальные покупки $ и и евро в Универсале и А-Банке

Киев: реальные покупки $ за 27.9 в Универсале и А-Банке, и евро в Универсале за 31.9
Приват выставил курсы, на 10 и 15 копеек выше.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:14

  freeze написав:
  tea написав:Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.


Интересно, у них в МВФ тоже годичное планирование и они должны "освоить" по выданным кредитам деньги до Нового года?
Если так, то если до Нового года не дадут транш, то и уж торопиться не надо, кидая в период предвыборной турбулентности финансы.

Доречі,в проекті бюджету-19 заплановано зростання ціни на газ для населення з 1 травня з нинішніх 8.55 до 10.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:15

  tea написав:
  freeze написав:
  tea написав:Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.


Интересно, у них в МВФ тоже годичное планирование и они должны "освоить" по выданным кредитам деньги до Нового года?
Если так, то если до Нового года не дадут транш, то и уж торопиться не надо, кидая в период предвыборной турбулентности финансы.

Доречі,в проекті бюджету-19 заплановано зростання ціни на газ для населення з 1 травня з нинішніх 8.55 до 10.

самоубийцы.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:15

  freeze написав:
  tea написав:словесну інтервенцію приблизно такого характеру:"МВФ бачить,що Україна поступово виконує наші вимоги,рухається в правильному напрямку


Что-то тут с направлениями движения от МВФ уже обрисовались недопонимания.

Від МВФ потрібні словесні інтервенції.Тому бажано отримати саме такий месидж.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:20

  tea написав:в проекті бюджету-19 заплановано зростання ціни на газ для населення з 1 травня з нинішніх 8.55 до 10


Всё, прекращаю дискуссию, за мной следят, только начал писать вам ответ, и вылез баннер - снижу цену на газ в два раза.
freeze
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