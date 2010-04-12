tea написав:Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.
Интересно, у них в МВФ тоже годичное планирование и они должны "освоить" по выданным кредитам деньги до Нового года? Если так, то если до Нового года не дадут транш, то и уж торопиться не надо, кидая в период предвыборной турбулентности финансы.
Для МВФ сейчас есть боле лакомый кусок, чем Украина - это Аргентина. 1-2 млрд против 100 млрд это копейки. Тем более все догадываются, что будет с этой властью.
tea написав:Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.
Интересно, у них в МВФ тоже годичное планирование и они должны "освоить" по выданным кредитам деньги до Нового года? Если так, то если до Нового года не дадут транш, то и уж торопиться не надо, кидая в период предвыборной турбулентности финансы.
Доречі,в проекті бюджету-19 заплановано зростання ціни на газ для населення з 1 травня з нинішніх 8.55 до 10.
tea написав:Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.
Интересно, у них в МВФ тоже годичное планирование и они должны "освоить" по выданным кредитам деньги до Нового года? Если так, то если до Нового года не дадут транш, то и уж торопиться не надо, кидая в период предвыборной турбулентности финансы.
Доречі,в проекті бюджету-19 заплановано зростання ціни на газ для населення з 1 травня з нинішніх 8.55 до 10.