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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6833683468356836

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:31

  ребе Нок написав:Получается в бюджете 2019 прогнозный курс доллара - 29,4 грн. :wink:
В бюджете на 2018 год прогнозный курс доллара прописывался на уровне 30,1 грн.
В бюджете на 2017 год прогнозный курс доллара 27,2 грн.

Ни для кого уже не секрет, что точность этих прогнозов обещает желать лучшего.
Даже погоду уже давно прогнозируют точнее :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:53

Сибарит мне кажется они вполне могли бы прогнозировать курс точнее или делать таким какой прогнозируют (кому как нравиться), но видимо так как есть делать выгоднее :twisted:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:23

  freeze написав:
  tea написав:в проекті бюджету-19 заплановано зростання ціни на газ для населення з 1 травня з нинішніх 8.55 до 10


Всё, прекращаю дискуссию, за мной следят, только начал писать вам ответ, и вылез баннер - снижу цену на газ в два раза.

"Вони - каки,вона - цяця" (с). :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:33

  tea написав:
  zzzzzz написав:Сегодня ВР решила заседать до последнего пока не примет бюджет )))
Очень денег от МВФ хочется до конца года :mrgreen:

Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.
Після прийняття бюджету МВФ в кращому випадку дасть словесну інтервенцію приблизно такого характеру:"МВФ бачить,що Україна поступово виконує наші вимоги,рухається в правильному напрямку,прийняла бюджет,який по параметрам нас задовільняє,тому продовжимо й далі вести конструктивні переговори по виконанню інших наших вимог,зокрема подальше підвищення цін на газ."



Oh shit :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:59

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:снижу цену на газ в два раза

https://press-center.news/ja-snizhu-cen ... g-ljashko/
Оно снизит?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:04

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в среду относительно доллара 1,10 коп., на торгах четверга повысился на 3,18 коп., оказавшись на уровне 27,7458 UAH/USD tom.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,57 коп., составил 27,7439 UAH/USD tom.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 22 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.

Ввиду выходного дня в США (Америка 22 ноября отмечает День благодарения) на отечественном валютном межбанке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном у нас.

Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,73/27,75 UAH/USD tom. Спустя 47 минут курс «американца» понизился до 27,73/27,74 UAH/USD tom, не покидая эту отметку до 11.30 Киева.
С этого момента «завтрашняя» СКВ обосновалась на уровне 27,735/27,745 UAH/USD tom, оставив ее лишь около 14.10 Киева.

Ощутимой даже по нынешним временам потерей безналичный доллар в четверг обязан нескольким обстоятельствам, главным из которых уместно считать обилие СКВ на рынке после роста притока экспортной выручки в среду. Половину этого притока, независимо от режима валютирования, надо было продать на следующий день на межбанке. Меж тем, к 22 ноября ряды покупателей поредели. Часть из них приобрела СКВ в среду, обеспечив подорожание доллара на 1,10 коп, а другим было покупать доллар не за что – остатки на транзитных и коррсчетах НБУ, упав с уровня 51 718,5 млн. грн. к отметке 48 756,1 млн. грн., индицировали очередное «сжатие» гривневой ликвидности. Наконец, купив доллар 22-го, его невозможно было отправить за рубеж из-за неработающих в четверг банков США.

Тем временем, с 14.10 котировки «завтрашнего» доллара немного разнообразили скучную сессию, растянув спред до 27,735/27,750, а спустя полтора часа приподняв обе позиции «американца» до 27,740/27,755 UAH/USD tom.

Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7458 UAH/USD tom.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,15% с 28,0672 UAH/USD до 27,7458 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 22 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 22 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, выросший к среде приток внешнеторговой выручки, половину которой требовалось реализовать на рынке на следующий день, создал изобилие СКВ на низколиквидном рынке «завтрашнего» доллара.

Во-вторых, покупатели, приобретя доллар сутками ранее, отказывались покупать СКВ в четверг. Кроме того, купив СКВ 22-го, игроки не имели возможность ее перечислить партнерам из-за неработающих банков США.

В-третьих, сжатие гривневой ликвидности препятствовало покупкам доллара даже по демпинговой цене.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 ноября упали, имея для этого следующие причины.

Во-первых, доллар валютированием tom непопулярен в Украине.

Во-вторых, на рынке наблюдался дефицит покупателей СКВ.

В-третьих, снижение уровня гривневой ликвидности сужало возможности импортеров.


Дата: 22 ноября 2018 г. на 16.047
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,95/27,99 UAH/USD (с утра - 27,95/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,95/27,99 UAH/USD)
€ – 31,80/31,91 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,95 UAH/EUR, к полудню - 31,82/31,91 UAH/EUR)
RUB 0,4205/0,4240 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,4205/0,4240 UAH/RUB)

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дядя Caша
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