Ни для кого уже не секрет, что точность этих прогнозов обещает желать лучшего.
Даже погоду уже давно прогнозируют точнее
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:31
Ни для кого уже не секрет, что точность этих прогнозов обещает желать лучшего.
Даже погоду уже давно прогнозируют точнее
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:53
Сибарит мне кажется они вполне могли бы прогнозировать курс точнее или делать таким какой прогнозируют (кому как нравиться), но видимо так как есть делать выгоднее
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:23
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:33
Oh shit
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:59
Re: Валютный рынок в контексте
Оно снизит?
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:04
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в среду относительно доллара 1,10 коп., на торгах четверга повысился на 3,18 коп., оказавшись на уровне 27,7458 UAH/USD tom.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,57 коп., составил 27,7439 UAH/USD tom.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 22 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.
Ввиду выходного дня в США (Америка 22 ноября отмечает День благодарения) на отечественном валютном межбанке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном у нас.
Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,73/27,75 UAH/USD tom. Спустя 47 минут курс «американца» понизился до 27,73/27,74 UAH/USD tom, не покидая эту отметку до 11.30 Киева.
С этого момента «завтрашняя» СКВ обосновалась на уровне 27,735/27,745 UAH/USD tom, оставив ее лишь около 14.10 Киева.
Ощутимой даже по нынешним временам потерей безналичный доллар в четверг обязан нескольким обстоятельствам, главным из которых уместно считать обилие СКВ на рынке после роста притока экспортной выручки в среду. Половину этого притока, независимо от режима валютирования, надо было продать на следующий день на межбанке. Меж тем, к 22 ноября ряды покупателей поредели. Часть из них приобрела СКВ в среду, обеспечив подорожание доллара на 1,10 коп, а другим было покупать доллар не за что – остатки на транзитных и коррсчетах НБУ, упав с уровня 51 718,5 млн. грн. к отметке 48 756,1 млн. грн., индицировали очередное «сжатие» гривневой ликвидности. Наконец, купив доллар 22-го, его невозможно было отправить за рубеж из-за неработающих в четверг банков США.
Тем временем, с 14.10 котировки «завтрашнего» доллара немного разнообразили скучную сессию, растянув спред до 27,735/27,750, а спустя полтора часа приподняв обе позиции «американца» до 27,740/27,755 UAH/USD tom.
Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7458 UAH/USD tom.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,15% с 28,0672 UAH/USD до 27,7458 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 22 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 22 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, выросший к среде приток внешнеторговой выручки, половину которой требовалось реализовать на рынке на следующий день, создал изобилие СКВ на низколиквидном рынке «завтрашнего» доллара.
Во-вторых, покупатели, приобретя доллар сутками ранее, отказывались покупать СКВ в четверг. Кроме того, купив СКВ 22-го, игроки не имели возможность ее перечислить партнерам из-за неработающих банков США.
В-третьих, сжатие гривневой ликвидности препятствовало покупкам доллара даже по демпинговой цене.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 ноября упали, имея для этого следующие причины.
Во-первых, доллар валютированием tom непопулярен в Украине.
Во-вторых, на рынке наблюдался дефицит покупателей СКВ.
В-третьих, снижение уровня гривневой ликвидности сужало возможности импортеров.
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