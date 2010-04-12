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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6834683568366837

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 937
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
597
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:03

  ЧИА написав:
  UA написав:ослабление гривны к новогодним праздникам

)
другой вопрос - стоит ли ждать скидок 15-30% на продажу доллара завтра в обменках?
а то меня интернет магазины уже зарадовали предложениями, а от банков и обменок предложений не вижу

Тырнет -магазины и прочие нанотехнологии касаются 15 ну 20% населения страны.
Платежки за газ-отопление - более фундаментальный фактор слива СКВ населением.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:22

  prodigy написав:35.8 в КА, но фунт редко бывает, иногда 20 иногда 40 фунтов


Чуйка меня не подвела, надо было брать фунт по 35,80, но ... и Вы оказались правы.
Ни в одном из харьковских ЦО трех банков, поставивших такой курс, не было на продажу ни одного фунта.
В общем тема понятна, до лета по фунту ловить нечего, тема закрыта.
Но я хоть попытался, иначе жалел бы.

В очередной раз "радуют" курсы обменок жуликов с лоховскими курсами (пасутся в основном в супермаркетах) - покупка 27,09 (с закосом под 27,90), продажа 29,10 (с закосом под 28,10). И ведь сидит же в руководстве этой сети какой-то пид...с и каждой утро изобретает, какой же курс нарисовать, чтобы лохи попались. У таких отбирал бы лицензию сразу же.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:29

Re: Валютный рынок в контексте

freeze написав:
  tea написав:в проекті бюджету-19 заплановано зростання ціни на газ для населення з 1 травня з нинішніх 8.55 до 10


Всё, прекращаю дискуссию, за мной следят, только начал писать вам ответ, и вылез баннер - снижу цену на газ в два раза.
Аналогично, на ул. Малиновского уже повесили бигборд с воной)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:33

  iityavm написав:И почти утопия... Нефть падает быстро...и газ понижают для населения уже весной.. Вероятность есть

Зара з"являться червоні букви і посадять нас в газову камеру.
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