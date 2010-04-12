Тырнет -магазины и прочие нанотехнологии касаются 15 ну 20% населения страны.
Платежки за газ-отопление - более фундаментальный фактор слива СКВ населением.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:03
Тырнет -магазины и прочие нанотехнологии касаются 15 ну 20% населения страны.
Платежки за газ-отопление - более фундаментальный фактор слива СКВ населением.
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:22
Чуйка меня не подвела, надо было брать фунт по 35,80, но ... и Вы оказались правы.
Ни в одном из харьковских ЦО трех банков, поставивших такой курс, не было на продажу ни одного фунта.
В общем тема понятна, до лета по фунту ловить нечего, тема закрыта.
Но я хоть попытался, иначе жалел бы.
В очередной раз "радуют" курсы обменок жуликов с лоховскими курсами (пасутся в основном в супермаркетах) - покупка 27,09 (с закосом под 27,90), продажа 29,10 (с закосом под 28,10). И ведь сидит же в руководстве этой сети какой-то пид...с и каждой утро изобретает, какой же курс нарисовать, чтобы лохи попались. У таких отбирал бы лицензию сразу же.
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:29
Re: Валютный рынок в контексте
Аналогично, на ул. Малиновского уже повесили бигборд с воной)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:33
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