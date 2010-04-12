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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6834683568366837 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 937 1. Нет сбережений в валюте 10% 94 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 130 5. более 75% 64% 597 Всього голосів : 937 Додано: Чет 22 лис, 2018 17:03 ЧИА написав: UA написав: ослабление гривны к новогодним праздникам ослабление гривны к новогодним праздникам

)

другой вопрос - стоит ли ждать скидок 15-30% на продажу доллара завтра в обменках?

а то меня интернет магазины уже зарадовали предложениями, а от банков и обменок предложений не вижу другой вопрос - стоит ли ждать скидок 15-30% на продажу доллара завтра в обменках?а то меня интернет магазины уже зарадовали предложениями, а от банков и обменок предложений не вижу

Тырнет -магазины и прочие нанотехнологии касаются 15 ну 20% населения страны.

Платежки за газ-отопление - более фундаментальный фактор слива СКВ населением. Тырнет -магазины и прочие нанотехнологии касаются 15 ну 20% населения страны.Платежки за газ-отопление - более фундаментальный фактор слива СКВ населением. UA Повідомлень: 3158 З нами з: 19.07.08 Подякував: 252 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 17:22 prodigy написав: 35.8 в КА, но фунт редко бывает, иногда 20 иногда 40 фунтов 35.8 в КА, но фунт редко бывает, иногда 20 иногда 40 фунтов



Чуйка меня не подвела, надо было брать фунт по 35,80, но ... и Вы оказались правы.

Ни в одном из харьковских ЦО трех банков, поставивших такой курс, не было на продажу ни одного фунта.

В общем тема понятна, до лета по фунту ловить нечего, тема закрыта.

Но я хоть попытался, иначе жалел бы.



В очередной раз "радуют" курсы обменок жуликов с лоховскими курсами (пасутся в основном в супермаркетах) - покупка 27,09 (с закосом под 27,90), продажа 29,10 (с закосом под 28,10). И ведь сидит же в руководстве этой сети какой-то пид...с и каждой утро изобретает, какой же курс нарисовать, чтобы лохи попались. У таких отбирал бы лицензию сразу же. Чуйка меня не подвела, надо было брать фунт по 35,80, но ... и Вы оказались правы.Ни в одном из харьковских ЦО трех банков, поставивших такой курс, не было на продажу ни одного фунта.В общем тема понятна, до лета по фунту ловить нечего, тема закрыта.Но я хоть попытался, иначе жалел бы.В очередной раз "радуют" курсы обменок жуликов с лоховскими курсами (пасутся в основном в супермаркетах) - покупка 27,09 (с закосом под 27,90), продажа 29,10 (с закосом под 28,10). И ведь сидит же в руководстве этой сети какой-то пид...с и каждой утро изобретает, какой же курс нарисовать, чтобы лохи попались. У таких отбирал бы лицензию сразу же. Tolevas Повідомлень: 806 З нами з: 06.03.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 17:29 Re: Валютный рынок в контексте freeze написав: tea написав: в проекті бюджету-19 заплановано зростання ціни на газ для населення з 1 травня з нинішніх 8.55 до 10 в проекті бюджету-19 заплановано зростання ціни на газ для населення з 1 травня з нинішніх 8.55 до 10



Всё, прекращаю дискуссию, за мной следят, только начал писать вам ответ, и вылез баннер - снижу цену на газ в два раза. Всё, прекращаю дискуссию, за мной следят, только начал писать вам ответ, и вылез баннер - снижу цену на газ в два раза. Аналогично, на ул. Малиновского уже повесили бигборд с воной) Аналогично, на ул. Малиновского уже повесили бигборд с воной) "Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?" Binimovich Повідомлень: 3945 З нами з: 24.01.14 Подякував: 833 раз. Подякували: 612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 17:33 iityavm написав: И почти утопия... Нефть падает быстро...и газ понижают для населения уже весной.. Вероятность есть И почти утопия... Нефть падает быстро...и газ понижают для населения уже весной.. Вероятность есть

Зара з"являться червоні букви і посадять нас в газову камеру. Зара з"являться червоні букви і посадять нас в газову камеру. tea Повідомлень: 16013 З нами з: 15.11.08 Подякував: 421 раз. Подякували: 2077 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 19:30 tea написав: zzzzzz написав: Сегодня ВР решила заседать до последнего пока не примет бюджет )))

Очень денег от МВФ хочется до конца года Сегодня ВР решила заседать до последнего пока не примет бюджет )))Очень денег от МВФ хочется до конца года Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.

Після прийняття бюджету МВФ в кращому випадку дасть словесну інтервенцію приблизно такого характеру:"МВФ бачить,що Україна поступово виконує наші вимоги,рухається в правильному напрямку,прийняла бюджет,який по параметрам нас задовільняє,тому продовжимо й далі вести конструктивні переговори по виконанню інших наших вимог,зокрема подальше підвищення цін на газ." Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.Після прийняття бюджету МВФ в кращому випадку дасть словесну інтервенцію приблизно такого характеру:"МВФ бачить,що Україна поступово виконує наші вимоги,рухається в правильному напрямку,прийняла бюджет,який по параметрам нас задовільняє,тому продовжимо й далі вести конструктивні переговори по виконанню інших наших вимог,зокрема подальше підвищення цін на газ."

В 18-м году транша наверняка не будет, больших долговых выплат до конца года нет, "дотянете сами". Да и не уверен, что бюджет удовлетворит МВФ, фракции в виду приближающихся выборов будут выдвигать популистские ультиматумы. В 18-м году транша наверняка не будет, больших долговых выплат до конца года нет, "дотянете сами". Да и не уверен, что бюджет удовлетворит МВФ, фракции в виду приближающихся выборов будут выдвигать популистские ультиматумы. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 14994 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1232 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 19:36 freeze написав: Всё, прекращаю дискуссию, за мной следят, только начал писать вам ответ, и вылез баннер - снижу цену на газ в два раза. Всё, прекращаю дискуссию, за мной следят, только начал писать вам ответ, и вылез баннер - снижу цену на газ в два раза.

Он у всех на смартах вылазит раньше вылезал "новый курс".



Сегодня видел на "окнах" курс 27.09/28.25

Не ТРЦ и не супермаркет, просто возле м. Пушкинская (Харьков)

Наверное, Сельский валютчик захватывает рынок. Он у всех на смартах вылазитраньше вылезал "новый курс".Сегодня видел на "окнах" курс 27.09/28.25Не ТРЦ и не супермаркет, просто возле м. Пушкинская (Харьков)Наверное, Сельский валютчик захватывает рынок. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 14994 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1232 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 19:55 Starikan написав: В 18-м году транша наверняка не будет, больших долговых выплат до конца года нет, "дотянете сами". В 18-м году транша наверняка не будет, больших долговых выплат до конца года нет, "дотянете сами".



до конца года отдать больше ярда до конца года отдать больше ярда h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,

Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр prodigy Повідомлень: 4305 З нами з: 03.12.13 Подякував: 1934 раз. Подякували: 1186 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 20:30



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в среду относительно доллара 1,10 коп., на торгах четверга повысился на 3,18 коп., оказавшись на уровне 27,7458 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,57 коп., составил 27,7439 UAH/USD tom.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 22 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.



Ввиду выходного дня в США (Америка 22 ноября отмечает День благодарения) на отечественном валютном межбанке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном у нас.



Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ упала в цене, составив 27,73/27,75 UAH/USD tom. Спустя 47 минут курс «американца» понизился до 27,73/27,74 UAH/USD tom, не покидая эту отметку до 11.30 Киева.

С этого момента «завтрашняя» СКВ обосновалась на уровне 27,735/27,745 UAH/USD tom, оставив ее лишь около 14.10 Киева.



Ощутимой даже по нынешним временам потерей безналичный доллар в четверг обязан нескольким обстоятельствам, главным из которых уместно считать обилие СКВ на рынке после роста притока экспортной выручки в среду. Половину этого притока, независимо от режима валютирования, надо было продать на следующий день на межбанке. Меж тем, к 22 ноября ряды покупателей поредели. Часть из них приобрела СКВ в среду, обеспечив подорожание доллара на 1,10 коп, а другим было покупать доллар не за что – остатки на транзитных и коррсчетах НБУ, упав с уровня 51 718,5 млн. грн. к отметке 48 756,1 млн. грн., индицировали очередное «сжатие» гривневой ликвидности. Наконец, купив доллар 22-го, его невозможно было отправить за рубеж из-за неработающих в четверг банков США.



Тем временем, с 14.10 котировки «завтрашнего» доллара немного разнообразили скучную сессию, растянув спред до 27,735/27,750, а спустя полтора часа приподняв обе позиции «американца» до 27,740/27,755 UAH/USD tom.



Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ до самого финиша сессии.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7458 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,15% с 28,0672 UAH/USD до 27,7458 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, выросший к среде приток внешнеторговой выручки, половину которой требовалось реализовать на рынке на следующий день, создал изобилие СКВ на низколиквидном рынке «завтрашнего» доллара.



Во-вторых, покупатели, приобретя доллар сутками ранее, отказывались покупать СКВ в четверг. Кроме того, купив СКВ 22-го, игроки не имели возможность ее перечислить партнерам из-за неработающих банков США.



В-третьих, сжатие гривневой ликвидности препятствовало покупкам доллара даже по демпинговой цене.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 22 ноября упали, имея для этого следующие причины.



Во-первых, доллар валютированием tom непопулярен в Украине.



Во-вторых, на рынке наблюдался дефицит покупателей СКВ.



В-третьих, снижение уровня гривневой ликвидности сужало возможности импортеров.



Наличный рынок, лишенные «объективной» информационной поддержки со стороны работавшего «завтрашний» доллар межбанка, ограничился нетвердой коррекцией наличной пары доллар-гривня в течение четверга.

Ликвидность торгов при этом продемонстрировала снижение.



Еще одним «нюансом» торгов наличного рынка в четверг стали проявления послеобеденной активности покупателей доллара, которых с одной стороны привлекло незначительное снижение действующих цен к полудню, с другой, небеспочвенные ожидания роста курса безналичного «американца» на пятничной сессии межбанка.

Кстати, не исключено, что покупатели на наличный рынок к шапочному разбору пришли не без участи предфинишного «подскока дохлой кошки» на торгах валютного межбанка, где цена безналичного «американца» валютированием tom поднялась на безоборотном рынке до 27,76/27,78 UAH/USD tom.



Агрессивность покупателей после 15.00 Киева на рынке Запорожья была настолько высока, что сумела буквально в течение полутора часов сменить тамошнее на строение на 180 градусов и обеспечить итоговый «перекос» рынка в сторону спроса. За этот дисбаланс и предфинишный «бычий» тренд запорожцы расплатились упавшими оборотами.



В остальные системных центрах валютообменного бизнеса четверг завершился равновесием покупок и продаж, которое, впрочем, также не принесло ожидаемых бонусов. В целом по итогам 22 ноября ликвидность повторила показатели предыдущей сессии.



Наиболее вероятной причиной текущего «застоя» на участке ликвидности стали ожидания потенциальных клиентов «налички» заметных курсовых подвижек в паре доллар-гривня на ближайших сессиях валютного межбанка, где привычный ход торгов исказился выходным днем в США, который высоковероятно «качнет» рынок «зеленого» безнала сначала вверх, посадив его на долларовую диету, а затем вниз, «подогнав» на рынок двойную порцию экспортной СКВ.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не претерпела изменений 9рынки Киева, Харькова, Запорожья, Одессы и Крыжополя), либо потеряла 1,0 коп. (Днепр), офера либо не изменились (Киев, Одесса, Крыжополь), либо потеряли 1,0 коп. (Запорожье, Харьков, Днепр).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» потеряли 1,0-2,0 коп., позиция «спрос» стала ниже на 1,0-3,0 коп.



Как мы указывали только что, День благодарения в США нарушил привычный ход торгов безналичной парой доллар-гривня посредством «жесткого» регулирования притока экспортной выручки, раскачивавшего межбанк, говорить о «прогнозах» наличного рынка на ближайшую сессию безналичного доллара не имеет смысла.



Пятничная и понедельничная сессии межбанка пройдут «под диктовку» Дня благодарения.



Вначале высоковероятно обеспечив курсовой отскок «американца» 23-го из-за нехватки СКВ, а затем 26-го уронив курс доллара вниз посредством двойного объема поступления экспортной валюты из-за рубежа.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 22 ноября в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 22 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль – 0,418/0,423 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за неважного состояния дел с клиентской активностью и появившихся на старте торгов межбанка «зеленых медведей».



К 11.25 валютчики Днепра ревизовали действующие цены работавшихся валют, понизив их сообразно настроениям на межбанке: 27,90-92/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,72-75/31,85-87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов.



Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили установившуюся около 11.20 Киева «размытость»: 27,90-91/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,75-77/31,88-90 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра инициировали очень сдержанный восходящий тренд в паре доллар-гривня, с одной стороны из-за проблем с клиентскими оферами валюты, с другой, готовясь к пятничному высоковероятному подорожанию СКВ на торгах межбанка.



Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение не спас рынок Днепра от незначительных потерь - обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку с минусом», немного понизили показатели предыдущей сессии.



В течение 22 ноября биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,92/27,97 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 22-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс довольно скоро начал нуждаться е в ценовой поддержке из-за стартовавшего с самого открытия нисходящего тренда на рынке «зеленого» безнала.



К 11.25 оптовики Днепра ревизовали действующие цены работавшихся валют, понизив их сообразно настроениям на межбанке: 27,90-92/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,72-75/31,85-87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов.



Спустя час дилеры «неформального» опта не поленились еще раз скорректировать действующие цены.



Около 12.35 в оптовом сегменте наличного рынка Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили установившуюся на 11.25 Киева «размытость»: 27,90-91/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,75-77/31,88-90 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. К этому часу в оптовом сегменте баланс спроса и оферов. Обороты низкие.



В дальнейшем, после обеда, оптовики Днепра начали сдержанный восходящий тренд в паре доллар-гривня, с одной стороны из-за проблем с клиентскими оферами валюты, с другой, готовясь к пятничному высоковероятному подорожанию СКВ на торгах межбанка.



Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение не спас рынок Днепра от незначительных потерь - обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «тройку с плюсом», слегка ухудшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 22 ноября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 21 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 ноября уровнями 31,75/31,90 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне двухкопеечного роста оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 22-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынков.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 22-го практически перестал интересовать клиентов.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.

Еще в понедельник евро в паре с долларом на мировом рынке forex динамично рос, во вторник отправившись вниз, в обратный путь, а в течение среды никак не мог выбрать «азимут» дальнейшего движения, в конечном счете, успокоившись на вялых из-за выходного дня в США торгах четверга в районе отметки $1,1400.



Не удивительно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1397 к $1,1407, прибавив в течение этого промежутка времени символические 10 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, в течение четверга ограничившись расширением спреда в наличной паре евро-гривня, проигнорировали этот «привес».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 22 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1387 пара евро-доллар до 08.00 Киева неспешно поднималась, сумев консолидироваться к этому часу на цифре $1,1397.



Европейская сессия рынка forex, как всегда стартовала сумбурно и волатильно, не покидая, однако, до 12.30 Киева диапазон $1,1397-1,1405.



Затем последовал изрядный курсовой скачок, вознесший пару около 13.30 в район отметки $1,1430. На этом максимуме евро не задержался, инициировав коррекцию, проходившую в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы», изобилуя провалами и отскоками.



К 17.00 пара евро-доллар опустилась в район отметки $1,1400, оказавшейся впоследствии «базовой», относительно которой, несколько понизив волатильность, евро совершал разнополярные колебания, не покидая при этом диапазон $1,1396-1,1408 до 20.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США на мировом рынке forex снижается второй день подряд.

Повышению евро и фунта стерлингов способствуют ожидания, что Великобритании и Европейскому союзу в предстоящие выходные удастся достичь соглашения об условиях Brexit. Рынок 22-го низколиквидный из-за выходного дня в США.



Евро по состоянию на 16.00 Киева торгуется в районе $1,1403 против $1,1384 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в указанный час в районе ¥128,79 по сравнению со ¥128,71 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,95 против ¥113,06 в среду.



Фунт стерлингов торгуется около $1,2868 против $1,2778 днем ранее.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в четверг упал на 0,22%.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,15%.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила уверенность в том, что в воскресенье ей удастся согласовать на саммите с ЕС сделку по Brexit.



«Британские подданные хотят, чтобы все было урегулировано, они хотят хорошей сделки, которая поставит нас на путь к светлому будущему. Эта сделка находится в пределах досягаемости от нас, и я намерена добиться ее заключения», - сказала Т.Мэй.

«Это правильная сделка для Великобритании», - подчеркнула она.

Премьер сообщила, что она уже проинформировала британский кабинет министров о прогрессе по Brexit.

Внеочередной саммит ЕС, на котором ЕС должен формально согласовать проект сделки по Brexit, пройдет 25 ноября. Ранее в четверг ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите.



Как мы указывали выше, во вторник вечером пара евро-доллар продолжила снижение, пробила отметку $1,14 и достигала $1,1360. Впрочем, уже утром в среду утром пара вернулась к $1,14.



Главным событием среды стало отклонение Еврокомиссией проекта бюджета Италии на 2019 год. Намерения правительства страны относительно расходов являются нарушением бюджетных правил еврозоны, Италия также не соблюдает правила валютного союза по заимствованиям, что может спровоцировать так называемую процедуру чрезмерного дефицита, допускающую наложение штрафов.



Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что объяснит логику и представит детали бюджетного плана страны в ходе встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе в субботу.



На ожидании решения ЕС по Италии пара евро-доллар еще раз сходила вниз, к $1,1370, затем вернулась выше $1,14, поскольку пока Италия не столкнулась ни с какими серьезными последствиями от решения Еврокомиссии.



Из других глобальных тем – тема Brexit остается пока замороженной, Мэй ищет пути улучшить соглашение, чтобы провести его через парламент, вылетела 22-го т сегодня в Брюссель.



Тема торговых переговоров США с Китаем тоже остается подвешенной до 30 ноября, до начала саммита Большой Двадцатки в Аргентине.



Актуальной на текущий момент, несмотря на выходной день в Америке, остается только тема возможного изменения траектории повышения ставок ФРС.



Аналитические ленты уже вовсю рассуждают о возможности паузы в ежеквартальных повышениях ставки ФРС после декабрьского повышения, и не без оснований.



Представители ФРС изменили свою риторику в сторону смягчения, а индекс Dow Jones в среду вновь закрылся ниже отметки 25000 пункта.



Обвал цен на нефть ниже $62 за баррель во вторник шел на этой же волне сокращения аппетитов к риску, о которой мы все время говорим.



Хотя, представляется, здесь дело еще и в отраслевой специфике – непрерывный рост запасов нефти в США и рост производства нефти в США до нового рекорда 11,7 млн. баррелей в сутки (+800 тыс. за баррелей в сутки за три предшествовавшие недели и по последним данным Минэнерго США за последнюю неделю объем неизменный на уровне 11,7 млн. барр.). (см.



Однако в 2014 году наблюдалось то же самое – нефть начала резко падать, хотя несколько позже, чем все остальные активы. Логично, что избыток нефти возникает вследствие сокращения экономической активности в мире с одной стороны и перепроизводства с другой стороны, а это - типичные признаки окончания экономического цикла (даже если говорить о 2-летних, а не 10-летних циклах).



Соответственно, в отношении пары евро-доллар важно понять, что перевесит: сворачивание аппетитов к риску как фактор в пользу защитной валюты доллар, или изменения перспектив повышения ставки ФРС как фактор, играющий против доллара.



Мы считаем, что в конечном итоге первый фактор имеет более высокую значимость, и доллар будет расти на сокращении аппетитов к риску (об этом мы сообщили в предыдущем обзоре), но локально возможно еще некоторое его снижение. Как минимум попытку прикоснуться к отметке $1,15 по паре евро-доллар мы все еще не исключаем.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,75/31,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне двухкопеечного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга по обеим позициям.



Торги рублем 22 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,418/0,423 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку с плюсом», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 2,0 коп. с закрытия среды спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 ноября по спросу и по предложению не изменились.



На вялых торгах «завтрашним» безналичным долларом украинского валютного межбанка котировки «американца» просели из-за обязательных продаж части экспортной выручки, которая пришла на счета экспортеров накануне. На эти офера СКВ было очень мало покупателей, поскольку перечислять приобретенные доллары не было возможности – банки в США 22-го не работали.



По этой причине, как и ранее, торговля «завтрашним» долларом отличалась редкой вялостью и «медвежьим» трендом.

Последний из-а выходного дня в США имеет высокие шансы на пятничных торгах смениться восходящим трендом в паре доллар-гривня. Приток валюты из-за рубежа в четверг упадет, и реализовывать на торгах 23-го на межбанке будет нечего. Следовательно «американец» вырастет в цене.

При этом «бычий» тренд «зеленого» безнала будет поддержан «пятничным синдромом» - значительная часть игроков накануне выходных «прячется» в «старый надежный» доллар.



Однако с новой недели безналичную пару доллар-гривня ждет двойная порция притока экспортной выручки, способная обеспечить смена «быков» на «медведей».



Наличный рынок с известными оговорками будет следовать в кильватере хроник «зеленого» безнала, реагируя своими ценами в более сдержанном варианте.



US Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в среду относительно доллара 1,10 коп., на торгах четверга повысился на 3,18 коп., оказавшись на уровне 27,7458 UAH/USD tom.Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,57 коп., составил 27,7439 UAH/USD tom.Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 22 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.Ввиду выходного дня в США (Америка 22 ноября отмечает День благодарения) на отечественном валютном межбанке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном у нас.Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ упала в цене, составив 27,73/27,75 UAH/USD tom. Спустя 47 минут курс «американца» понизился до 27,73/27,74 UAH/USD tom, не покидая эту отметку до 11.30 Киева.С этого момента «завтрашняя» СКВ обосновалась на уровне 27,735/27,745 UAH/USD tom, оставив ее лишь около 14.10 Киева.Ощутимой даже по нынешним временам потерей безналичный доллар в четверг обязан нескольким обстоятельствам, главным из которых уместно считать обилие СКВ на рынке после роста притока экспортной выручки в среду. Половину этого притока, независимо от режима валютирования, надо было продать на следующий день на межбанке. Меж тем, к 22 ноября ряды покупателей поредели. Часть из них приобрела СКВ в среду, обеспечив подорожание доллара на 1,10 коп, а другим было покупать доллар не за что – остатки на транзитных и коррсчетах НБУ, упав с уровня 51 718,5 млн. грн. к отметке 48 756,1 млн. грн., индицировали очередное «сжатие» гривневой ликвидности. Наконец, купив доллар 22-го, его невозможно было отправить за рубеж из-за неработающих в четверг банков США.Тем временем, с 14.10 котировки «завтрашнего» доллара немного разнообразили скучную сессию, растянув спред до 27,735/27,750, а спустя полтора часа приподняв обе позиции «американца» до 27,740/27,755 UAH/USD tom.Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ до самого финиша сессии.Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7458 UAH/USD tom.С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,15% с 28,0672 UAH/USD до 27,7458 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 22 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 22 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, выросший к среде приток внешнеторговой выручки, половину которой требовалось реализовать на рынке на следующий день, создал изобилие СКВ на низколиквидном рынке «завтрашнего» доллара.Во-вторых, покупатели, приобретя доллар сутками ранее, отказывались покупать СКВ в четверг. Кроме того, купив СКВ 22-го, игроки не имели возможность ее перечислить партнерам из-за неработающих банков США.В-третьих, сжатие гривневой ликвидности препятствовало покупкам доллара даже по демпинговой цене.Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 22 ноября упали, имея для этого следующие причины.Во-первых, доллар валютированием tom непопулярен в Украине.Во-вторых, на рынке наблюдался дефицит покупателей СКВ.В-третьих, снижение уровня гривневой ликвидности сужало возможности импортеров.Наличный рынок, лишенные «объективной» информационной поддержки со стороны работавшего «завтрашний» доллар межбанка, ограничился нетвердой коррекцией наличной пары доллар-гривня в течение четверга.Ликвидность торгов при этом продемонстрировала снижение.Еще одним «нюансом» торгов наличного рынка в четверг стали проявления послеобеденной активности покупателей доллара, которых с одной стороны привлекло незначительное снижение действующих цен к полудню, с другой, небеспочвенные ожидания роста курса безналичного «американца» на пятничной сессии межбанка.Кстати, не исключено, что покупатели на наличный рынок к шапочному разбору пришли не без участи предфинишного «подскока дохлой кошки» на торгах валютного межбанка, где цена безналичного «американца» валютированием tom поднялась на безоборотном рынке до 27,76/27,78 UAH/USD tom.Агрессивность покупателей после 15.00 Киева на рынке Запорожья была настолько высока, что сумела буквально в течение полутора часов сменить тамошнее на строение на 180 градусов и обеспечить итоговый «перекос» рынка в сторону спроса. За этот дисбаланс и предфинишный «бычий» тренд запорожцы расплатились упавшими оборотами.В остальные системных центрах валютообменного бизнеса четверг завершился равновесием покупок и продаж, которое, впрочем, также не принесло ожидаемых бонусов. В целом по итогам 22 ноября ликвидность повторила показатели предыдущей сессии.Наиболее вероятной причиной текущего «застоя» на участке ликвидности стали ожидания потенциальных клиентов «налички» заметных курсовых подвижек в паре доллар-гривня на ближайших сессиях валютного межбанка, где привычный ход торгов исказился выходным днем в США, который высоковероятно «качнет» рынок «зеленого» безнала сначала вверх, посадив его на долларовую диету, а затем вниз, «подогнав» на рынок двойную порцию экспортной СКВ.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не претерпела изменений 9рынки Киева, Харькова, Запорожья, Одессы и Крыжополя), либо потеряла 1,0 коп. (Днепр), офера либо не изменились (Киев, Одесса, Крыжополь), либо потеряли 1,0 коп. (Запорожье, Харьков, Днепр).По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» потеряли 1,0-2,0 коп., позиция «спрос» стала ниже на 1,0-3,0 коп.Как мы указывали только что, День благодарения в США нарушил привычный ход торгов безналичной парой доллар-гривня посредством «жесткого» регулирования притока экспортной выручки, раскачивавшего межбанк, говорить о «прогнозах» наличного рынка на ближайшую сессию безналичного доллара не имеет смысла.Пятничная и понедельничная сессии межбанка пройдут «под диктовку» Дня благодарения.Вначале высоковероятно обеспечив курсовой отскок «американца» 23-го из-за нехватки СКВ, а затем 26-го уронив курс доллара вниз посредством двойного объема поступления экспортной валюты из-за рубежа.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 22 ноября в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 22 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль – 0,418/0,423 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за неважного состояния дел с клиентской активностью и появившихся на старте торгов межбанка «зеленых медведей».К 11.25 валютчики Днепра ревизовали действующие цены работавшихся валют, понизив их сообразно настроениям на межбанке: 27,90-92/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,72-75/31,85-87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов.Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили установившуюся около 11.20 Киева «размытость»: 27,90-91/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,75-77/31,88-90 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие.В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра инициировали очень сдержанный восходящий тренд в паре доллар-гривня, с одной стороны из-за проблем с клиентскими оферами валюты, с другой, готовясь к пятничному высоковероятному подорожанию СКВ на торгах межбанка.Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение не спас рынок Днепра от незначительных потерь - обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку с минусом», немного понизили показатели предыдущей сессии.В течение 22 ноября биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,92/27,97 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 22-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс довольно скоро начал нуждаться е в ценовой поддержке из-за стартовавшего с самого открытия нисходящего тренда на рынке «зеленого» безнала.К 11.25 оптовики Днепра ревизовали действующие цены работавшихся валют, понизив их сообразно настроениям на межбанке: 27,90-92/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,72-75/31,85-87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов.Спустя час дилеры «неформального» опта не поленились еще раз скорректировать действующие цены.Около 12.35 в оптовом сегменте наличного рынка Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили установившуюся на 11.25 Киева «размытость»: 27,90-91/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,75-77/31,88-90 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. К этому часу в оптовом сегменте баланс спроса и оферов. Обороты низкие.В дальнейшем, после обеда, оптовики Днепра начали сдержанный восходящий тренд в паре доллар-гривня, с одной стороны из-за проблем с клиентскими оферами валюты, с другой, готовясь к пятничному высоковероятному подорожанию СКВ на торгах межбанка.Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение не спас рынок Днепра от незначительных потерь - обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «тройку с плюсом», слегка ухудшили показатели предыдущей сессии.На протяжении 22 ноября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.По сравнению с закрытием 21 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 ноября уровнями 31,75/31,90 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне двухкопеечного роста оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 22-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынков.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 22-го практически перестал интересовать клиентов.Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.Еще в понедельник евро в паре с долларом на мировом рынке forex динамично рос, во вторник отправившись вниз, в обратный путь, а в течение среды никак не мог выбрать «азимут» дальнейшего движения, в конечном счете, успокоившись на вялых из-за выходного дня в США торгах четверга в районе отметки $1,1400.Не удивительно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1397 к $1,1407, прибавив в течение этого промежутка времени символические 10 пунктов.Полагаю, наши дилеры, в течение четверга ограничившись расширением спреда в наличной паре евро-гривня, проигнорировали этот «привес».Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 22 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1387 пара евро-доллар до 08.00 Киева неспешно поднималась, сумев консолидироваться к этому часу на цифре $1,1397.Европейская сессия рынка forex, как всегда стартовала сумбурно и волатильно, не покидая, однако, до 12.30 Киева диапазон $1,1397-1,1405.Затем последовал изрядный курсовой скачок, вознесший пару около 13.30 в район отметки $1,1430. На этом максимуме евро не задержался, инициировав коррекцию, проходившую в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы», изобилуя провалами и отскоками.К 17.00 пара евро-доллар опустилась в район отметки $1,1400, оказавшейся впоследствии «базовой», относительно которой, несколько понизив волатильность, евро совершал разнополярные колебания, не покидая при этом диапазон $1,1396-1,1408 до 20.10 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс доллара США на мировом рынке forex снижается второй день подряд.Повышению евро и фунта стерлингов способствуют ожидания, что Великобритании и Европейскому союзу в предстоящие выходные удастся достичь соглашения об условиях Brexit. Рынок 22-го низколиквидный из-за выходного дня в США.Евро по состоянию на 16.00 Киева торгуется в районе $1,1403 против $1,1384 на закрытие прошлой сессии.Курс евро находится в указанный час в районе ¥128,79 по сравнению со ¥128,71 в предыдущий рабочий день.Курс доллара составляет ¥112,95 против ¥113,06 в среду.Фунт стерлингов торгуется около $1,2868 против $1,2778 днем ранее.Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в четверг упал на 0,22%.Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,15%.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила уверенность в том, что в воскресенье ей удастся согласовать на саммите с ЕС сделку по Brexit.«Британские подданные хотят, чтобы все было урегулировано, они хотят хорошей сделки, которая поставит нас на путь к светлому будущему. Эта сделка находится в пределах досягаемости от нас, и я намерена добиться ее заключения», - сказала Т.Мэй.«Это правильная сделка для Великобритании», - подчеркнула она.Премьер сообщила, что она уже проинформировала британский кабинет министров о прогрессе по Brexit.Внеочередной саммит ЕС, на котором ЕС должен формально согласовать проект сделки по Brexit, пройдет 25 ноября. Ранее в четверг ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите.Как мы указывали выше, во вторник вечером пара евро-доллар продолжила снижение, пробила отметку $1,14 и достигала $1,1360. Впрочем, уже утром в среду утром пара вернулась к $1,14.Главным событием среды стало отклонение Еврокомиссией проекта бюджета Италии на 2019 год. Намерения правительства страны относительно расходов являются нарушением бюджетных правил еврозоны, Италия также не соблюдает правила валютного союза по заимствованиям, что может спровоцировать так называемую процедуру чрезмерного дефицита, допускающую наложение штрафов.Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что объяснит логику и представит детали бюджетного плана страны в ходе встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе в субботу.На ожидании решения ЕС по Италии пара евро-доллар еще раз сходила вниз, к $1,1370, затем вернулась выше $1,14, поскольку пока Италия не столкнулась ни с какими серьезными последствиями от решения Еврокомиссии.Из других глобальных тем – тема Brexit остается пока замороженной, Мэй ищет пути улучшить соглашение, чтобы провести его через парламент, вылетела 22-го т сегодня в Брюссель.Тема торговых переговоров США с Китаем тоже остается подвешенной до 30 ноября, до начала саммита Большой Двадцатки в Аргентине.Актуальной на текущий момент, несмотря на выходной день в Америке, остается только тема возможного изменения траектории повышения ставок ФРС.Аналитические ленты уже вовсю рассуждают о возможности паузы в ежеквартальных повышениях ставки ФРС после декабрьского повышения, и не без оснований.Представители ФРС изменили свою риторику в сторону смягчения, а индекс Dow Jones в среду вновь закрылся ниже отметки 25000 пункта.Обвал цен на нефть ниже $62 за баррель во вторник шел на этой же волне сокращения аппетитов к риску, о которой мы все время говорим.Хотя, представляется, здесь дело еще и в отраслевой специфике – непрерывный рост запасов нефти в США и рост производства нефти в США до нового рекорда 11,7 млн. баррелей в сутки (+800 тыс. за баррелей в сутки за три предшествовавшие недели и по последним данным Минэнерго США за последнюю неделю объем неизменный на уровне 11,7 млн. барр.). (см. TOPIC220941.HTML Однако в 2014 году наблюдалось то же самое – нефть начала резко падать, хотя несколько позже, чем все остальные активы. Логично, что избыток нефти возникает вследствие сокращения экономической активности в мире с одной стороны и перепроизводства с другой стороны, а это - типичные признаки окончания экономического цикла (даже если говорить о 2-летних, а не 10-летних циклах).Соответственно, в отношении пары евро-доллар важно понять, что перевесит: сворачивание аппетитов к риску как фактор в пользу защитной валюты доллар, или изменения перспектив повышения ставки ФРС как фактор, играющий против доллара.Мы считаем, что в конечном итоге первый фактор имеет более высокую значимость, и доллар будет расти на сокращении аппетитов к риску (об этом мы сообщили в предыдущем обзоре), но локально возможно еще некоторое его снижение. Как минимум попытку прикоснуться к отметке $1,15 по паре евро-доллар мы все еще не исключаем.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,75/31,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне двухкопеечного роста оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга по обеим позициям.Торги рублем 22 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,418/0,423 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку с плюсом», понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 2,0 коп. с закрытия среды спросу и не изменившемуся предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 ноября по спросу и по предложению не изменились.На вялых торгах «завтрашним» безналичным долларом украинского валютного межбанка котировки «американца» просели из-за обязательных продаж части экспортной выручки, которая пришла на счета экспортеров накануне. На эти офера СКВ было очень мало покупателей, поскольку перечислять приобретенные доллары не было возможности – банки в США 22-го не работали.По этой причине, как и ранее, торговля «завтрашним» долларом отличалась редкой вялостью и «медвежьим» трендом.Последний из-а выходного дня в США имеет высокие шансы на пятничных торгах смениться восходящим трендом в паре доллар-гривня. Приток валюты из-за рубежа в четверг упадет, и реализовывать на торгах 23-го на межбанке будет нечего. Следовательно «американец» вырастет в цене.При этом «бычий» тренд «зеленого» безнала будет поддержан «пятничным синдромом» - значительная часть игроков накануне выходных «прячется» в «старый надежный» доллар.Однако с новой недели безналичную пару доллар-гривня ждет двойная порция притока экспортной выручки, способная обеспечить смена «быков» на «медведей».Наличный рынок с известными оговорками будет следовать в кильватере хроник «зеленого» безнала, реагируя своими ценами в более сдержанном варианте.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68848 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4378 раз. Подякували: 7955 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 20:32 Рост промышленного производства замедляется.



Госстат уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре 2018 года к октябрю 2017 года увеличилось на 0,3%, тогда как в сентябре и августе оно сократилось соответственно на 0,7% и 0,5%, а в июле и июне рост составил 2,3% и 2,5%.

В целом за 10 месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года остался на уровне 1,8%, тогда как по итогам восьми месяцев этот показатель составил 2,2%, семи месяцев – 2,6%, шести месяцев – 2,5%. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098437 Госстат уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре 2018 года к октябрю 2017 годаа в июле и июне рост составил 2,3% и 2,5%.В целом за 10 месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года остался на уровне 1,8%, тогда как по итогам восьми месяцев этот показатель составил 2,2%, семи месяцев – 2,6%, шести месяцев – 2,5%. Источник: Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 29139 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2861 раз. Подякували: 4726 раз. Профіль 8 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 20:40 UA написав: Если этот год нетипичный по циклам загон-откат, следует ли ждать ослабление гривны к новогодним праздникам? Если этотзагон-откат, следует ли ждать ослабление гривны к новогодним праздникам?

Нарушен менструальный цикл , шо буде дали , точно нихто не гарантирует... Нарушен менструальный цикл , шо буде дали , точно нихто не гарантирует... Vadim V

Повідомлень: 1237 З нами з: 23.05.14 Подякував: 264 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6834683568366837 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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