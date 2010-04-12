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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 20:55
Любі друзі - здогадайтесь з трьох разів за кого голосуватиме ДС.
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tea
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Додано: Чет 22 лис, 2018 21:07
tea написав:
Любі друзі - здогадайтесь з трьох разів за кого голосуватиме ДС.
Это моветон ,
так шо может не надо нагнетать и злоупотребл ять
!
добротой ДС ?
Востаннє редагувалось Vadim V
в Чет 22 лис, 2018 21:10, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 21:07
Starikan написав: tea написав:
Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.
Після прийняття бюджету МВФ в кращому випадку дасть словесну інтервенцію приблизно такого характеру:"МВФ бачить,що Україна поступово виконує наші вимоги,рухається в правильному напрямку,прийняла бюджет,який по параметрам нас задовільняє,тому продовжимо й далі вести конструктивні переговори по виконанню інших наших вимог,зокрема подальше підвищення цін на газ."
В 18-м году транша наверняка не будет, больших долговых выплат до конца года нет, "дотянете сами". Да и не уверен, что бюджет удовлетворит МВФ, фракции в виду приближающихся выборов будут выдвигать популистские ультиматумы.
Давайте не забувати,що в нас ЗВР вже який місяць підряд менше 3-місячного імпорту.Звідси - ризики країни,тому нам і запозичають під 9-10% річних.
Ну а те,що транша може не бути щонайменше до 1 квітня,це я м"яко сказав.Основна вимога МВФ була - підвищити ціну на газ на 60%.Україна підвищила на 23.5% і в бюджеті заклала підвищення з 1 травня ще приблизно на 18%.Тобто навіть після травневого підвищення не буде досягнуто тієї ціни,яку вимагав МВФ в ході переговорів.
Залишається тільки сподіватись на позитивні месиджі від МВФ,бо вони поки що допомагали.
П.С.З бюджетом,думаю,впораються.МВФ погодить.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 21:11
Vadim V написав:
Это моветон ,
так шо может не надо нагнетать и злоупотребл ять
!
добротой ДС ?
Перша назва гілки:"Валютний ринок в контексті виборів Ющенка".
Ті вибори,які наближаються,впливатимуть на курс більше,ніж свого часу вибори Ющенка.
Але погоджусь,що не треба зловживати добротою ДС,тому про вибори будемо розмірковувати на вихідних,якщо ДС не проти.
А ДС буде не проти,якщо про одну з кандидаток не писати поганого.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 21:33
tea написав: Starikan написав: tea написав:
Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.
Після прийняття бюджету МВФ в кращому випадку дасть словесну інтервенцію приблизно такого характеру:"МВФ бачить,що Україна поступово виконує наші вимоги,рухається в правильному напрямку,прийняла бюджет,який по параметрам нас задовільняє,тому продовжимо й далі вести конструктивні переговори по виконанню інших наших вимог,зокрема подальше підвищення цін на газ."
В 18-м году транша наверняка не будет, больших долговых выплат до конца года нет, "дотянете сами". Да и не уверен, что бюджет удовлетворит МВФ, фракции в виду приближающихся выборов будут выдвигать популистские ультиматумы.
Давайте не забувати,що в нас ЗВР вже який місяць підряд менше 3-місячного імпорту.Звідси - ризики країни,тому нам і запозичають під 9-10% річних.
Ну а те,що транша може не бути щонайменше до 1 квітня,це я м"яко сказав.Основна вимога МВФ була - підвищити ціну на газ на 60%.Україна підвищила на 23.5% і в бюджеті заклала підвищення з 1 травня ще приблизно на 18%.Тобто навіть після травневого підвищення не буде досягнуто тієї ціни,яку вимагав МВФ в ході переговорів.
Залишається тільки сподіватись на позитивні месиджі від МВФ,бо вони поки що допомагали.
П.С.З бюджетом,думаю,впораються.МВФ погодить.
Зато гривна крепка как никогда.
На нале упали на 3 копейки под вечер.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Чет 22 лис, 2018 21:36
Tolevas написав: prodigy написав:
35.8 в КА, но фунт редко бывает, иногда 20 иногда 40 фунтов
Чуйка меня не подвела, надо было брать фунт по 35,80, но ... и Вы оказались правы.
Ни в одном из харьковских ЦО трех банков, поставивших такой курс, не было на продажу ни одного фунта.
В общем тема понятна, до лета по фунту ловить нечего, тема закрыта.
Но я хоть попытался, иначе жалел бы.
В очередной раз "радуют" курсы обменок жуликов с лоховскими курсами (пасутся в основном в супермаркетах) - покупка 27,09 (с закосом под 27,90), продажа 29,10 (с закосом под 28,10). И ведь сидит же в руководстве этой сети какой-то пид...с и каждой утро изобретает, какой же курс нарисовать, чтобы лохи попались. У таких отбирал бы лицензию сразу же.
Это ты еще в Одесском аэропорту не был.
25.00—29.05 не хотелось бы?
Причем у всех этих заднеприводных курс синхронизирован, две обменки рядом, чтобы у туриста и мысли не закралось.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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