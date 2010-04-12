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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6836683768386839>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 937
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
597
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:55

  tea написав:
  iityavm написав:И почти утопия... Нефть падает быстро...и газ понижают для населения уже весной.. Вероятность есть

Зара з"являться червоні букви і посадять нас в газову камеру.


В цистерну с бензином от ОККО. :D

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:55

  дядя Caша написав:
  tea написав:"Вони - каки,вона - цяця" (с). :mrgreen:

...равно как и "черный" пиар на валютной ветке не приветствуется.
US

Любі друзі - здогадайтесь з трьох разів за кого голосуватиме ДС. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:07

  tea написав:
  дядя Caша написав:
  tea написав:"Вони - каки,вона - цяця" (с). :mrgreen:

...равно как и "черный" пиар на валютной ветке не приветствуется.
US

Любі друзі - здогадайтесь з трьох разів за кого голосуватиме ДС. :mrgreen:

Это моветон ,
так шо может не надо нагнетать и злоупотребл ять !
добротой ДС ? :twisted:
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 22 лис, 2018 21:10, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:07

  Starikan написав:
  tea написав: Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.
Після прийняття бюджету МВФ в кращому випадку дасть словесну інтервенцію приблизно такого характеру:"МВФ бачить,що Україна поступово виконує наші вимоги,рухається в правильному напрямку,прийняла бюджет,який по параметрам нас задовільняє,тому продовжимо й далі вести конструктивні переговори по виконанню інших наших вимог,зокрема подальше підвищення цін на газ."

В 18-м году транша наверняка не будет, больших долговых выплат до конца года нет, "дотянете сами". Да и не уверен, что бюджет удовлетворит МВФ, фракции в виду приближающихся выборов будут выдвигать популистские ультиматумы.

Давайте не забувати,що в нас ЗВР вже який місяць підряд менше 3-місячного імпорту.Звідси - ризики країни,тому нам і запозичають під 9-10% річних.
Ну а те,що транша може не бути щонайменше до 1 квітня,це я м"яко сказав.Основна вимога МВФ була - підвищити ціну на газ на 60%.Україна підвищила на 23.5% і в бюджеті заклала підвищення з 1 травня ще приблизно на 18%.Тобто навіть після травневого підвищення не буде досягнуто тієї ціни,яку вимагав МВФ в ході переговорів.
Залишається тільки сподіватись на позитивні месиджі від МВФ,бо вони поки що допомагали.
П.С.З бюджетом,думаю,впораються.МВФ погодить.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:11

  Vadim V написав:
  tea написав:
  дядя Caша написав:...равно как и "черный" пиар на валютной ветке не приветствуется.
US

Любі друзі - здогадайтесь з трьох разів за кого голосуватиме ДС. :mrgreen:

Это моветон ,
так шо может не надо нагнетать и злоупотребл ять !
добротой ДС ? :twisted:

Перша назва гілки:"Валютний ринок в контексті виборів Ющенка".
Ті вибори,які наближаються,впливатимуть на курс більше,ніж свого часу вибори Ющенка.
Але погоджусь,що не треба зловживати добротою ДС,тому про вибори будемо розмірковувати на вихідних,якщо ДС не проти.
А ДС буде не проти,якщо про одну з кандидаток не писати поганого. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:33

  tea написав:
  Starikan написав:
  tea написав: Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.
Після прийняття бюджету МВФ в кращому випадку дасть словесну інтервенцію приблизно такого характеру:"МВФ бачить,що Україна поступово виконує наші вимоги,рухається в правильному напрямку,прийняла бюджет,який по параметрам нас задовільняє,тому продовжимо й далі вести конструктивні переговори по виконанню інших наших вимог,зокрема подальше підвищення цін на газ."

В 18-м году транша наверняка не будет, больших долговых выплат до конца года нет, "дотянете сами". Да и не уверен, что бюджет удовлетворит МВФ, фракции в виду приближающихся выборов будут выдвигать популистские ультиматумы.

Давайте не забувати,що в нас ЗВР вже який місяць підряд менше 3-місячного імпорту.Звідси - ризики країни,тому нам і запозичають під 9-10% річних.
Ну а те,що транша може не бути щонайменше до 1 квітня,це я м"яко сказав.Основна вимога МВФ була - підвищити ціну на газ на 60%.Україна підвищила на 23.5% і в бюджеті заклала підвищення з 1 травня ще приблизно на 18%.Тобто навіть після травневого підвищення не буде досягнуто тієї ціни,яку вимагав МВФ в ході переговорів.
Залишається тільки сподіватись на позитивні месиджі від МВФ,бо вони поки що допомагали.
П.С.З бюджетом,думаю,впораються.МВФ погодить.

Зато гривна крепка как никогда.
На нале упали на 3 копейки под вечер.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:36

  Tolevas написав:
  prodigy написав:35.8 в КА, но фунт редко бывает, иногда 20 иногда 40 фунтов


Чуйка меня не подвела, надо было брать фунт по 35,80, но ... и Вы оказались правы.
Ни в одном из харьковских ЦО трех банков, поставивших такой курс, не было на продажу ни одного фунта.
В общем тема понятна, до лета по фунту ловить нечего, тема закрыта.
Но я хоть попытался, иначе жалел бы.

В очередной раз "радуют" курсы обменок жуликов с лоховскими курсами (пасутся в основном в супермаркетах) - покупка 27,09 (с закосом под 27,90), продажа 29,10 (с закосом под 28,10). И ведь сидит же в руководстве этой сети какой-то пид...с и каждой утро изобретает, какой же курс нарисовать, чтобы лохи попались. У таких отбирал бы лицензию сразу же.

Это ты еще в Одесском аэропорту не был.
25.00—29.05 не хотелось бы?

Причем у всех этих заднеприводных курс синхронизирован, две обменки рядом, чтобы у туриста и мысли не закралось.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:42

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Перша назва гілки:"Валютний ринок в контексті виборів Ющенка".

Хоть я и прописался здесь папизже , чем почав читати , но шо то не помню такой назвы :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:47

  Vadim V написав:
  tea написав:Перша назва гілки:"Валютний ринок в контексті виборів Ющенка".

Хоть я и прописался здесь папизже , чем почав читати , но шо то не помню такой назвы :?


Валютный рынок в контексте упразднения В.Ющенко парламента
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:50

  Captain Obvious написав:Зато гривна крепка как никогда.
На нале упали на 3 копейки под вечер.


Крокодил не ловится, не растет ... доллар
Tolevas
 
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