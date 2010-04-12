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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:54
Captain Obvious написав:
Это ты еще в Одесском аэропорту не был.
25.00—29.05 не хотелось бы?
ну тут немного другое, тут неприкрытый грабеж, характерный для наших аэропортов и вокзалов. А то, о чем я писал, попытка нае...ть невнимательного лоха, который бегло примет курс за нормальный. То есть циферки те же, что и в нормальном курсе, но или переставлены, или одна изменена. Причем эта тактика постоянна. В Киеве на вокзале тоже когда-то такое подмечал.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:25
Завтра будет весело. НДС 1млрд513млн.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:44
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