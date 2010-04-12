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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6836683768386839

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 937
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
597
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:54

  Captain Obvious написав:Это ты еще в Одесском аэропорту не был.
25.00—29.05 не хотелось бы?


ну тут немного другое, тут неприкрытый грабеж, характерный для наших аэропортов и вокзалов. А то, о чем я писал, попытка нае...ть невнимательного лоха, который бегло примет курс за нормальный. То есть циферки те же, что и в нормальном курсе, но или переставлены, или одна изменена. Причем эта тактика постоянна. В Киеве на вокзале тоже когда-то такое подмечал.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:25

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра будет весело. НДС 1млрд513млн.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:44

Вот попалось интересное - https://a-nalgin.livejournal.com/1608305.html
Tolevas
 
Повідомлень: 812
З нами з: 06.03.17
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  #<1 ... 6836683768386839
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