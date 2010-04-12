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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:54
Captain Obvious написав:
Это ты еще в Одесском аэропорту не был.
25.00—29.05 не хотелось бы?
ну тут немного другое, тут неприкрытый грабеж, характерный для наших аэропортов и вокзалов. А то, о чем я писал, попытка нае...ть невнимательного лоха, который бегло примет курс за нормальный. То есть циферки те же, что и в нормальном курсе, но или переставлены, или одна изменена. Причем эта тактика постоянна. В Киеве на вокзале тоже когда-то такое подмечал.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:25
Завтра будет весело. НДС 1млрд513млн.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:44
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 07:26
Captain Obvious написав: Starikan написав: tea написав:
Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.
Після прийняття бюджету МВФ в кращому випадку дасть словесну інтервенцію приблизно такого характеру:"МВФ бачить,що Україна поступово виконує наші вимоги,рухається в правильному напрямку,прийняла бюджет,який по параметрам нас задовільняє,тому продовжимо й далі вести конструктивні переговори по виконанню інших наших вимог,зокрема подальше підвищення цін на газ."
В 18-м году транша наверняка не будет, больших долговых выплат до конца года нет, "дотянете сами". Да и не уверен, что бюджет удовлетворит МВФ, фракции в виду приближающихся выборов будут выдвигать популистские ультиматумы.
Давайте не забувати,що в нас ЗВР вже який місяць підряд менше 3-місячного імпорту.Звідси - ризики країни,тому нам і запозичають під 9-10% річних.
Ну а те,що транша може не бути щонайменше до 1 квітня,це я м"яко сказав.Основна вимога МВФ була - підвищити ціну на газ на 60%.Україна підвищила на 23.5% і в бюджеті заклала підвищення з 1 травня ще приблизно на 18%.Тобто навіть після травневого підвищення не буде досягнуто тієї ціни,яку вимагав МВФ в ході переговорів.
Залишається тільки сподіватись на позитивні месиджі від МВФ,бо вони поки що допомагали.
П.С.З бюджетом,думаю,впораються.МВФ погодить.
Зато гривна крепка как никогда.
На нале упали на 3 копейки под вечер.[/quote]1. На МБ подскоком "дохлой кошки" готовялась к пятничному отскоку.
2. В последний вагон пытались запрыгнуть счастливчики, получившие компенсацию НДС. Кажуть, 22-го Казначейство потеряло терпение и налило полтора ярда.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 07:43
tea написав:
Это моветон ,
так шо может не надо нагнетать и злоупотребл ять
!
добротой ДС ?
Перша назва гілки:"Валютний ринок в контексті виборів Ющенка".
Ті вибори,які наближаються,впливатимуть на курс більше,ніж свого часу вибори Ющенка.
Але погоджусь,що не треба зловживати добротою ДС,тому про вибори будемо розмірковувати на вихідних,якщо ДС не проти.
А ДС буде не проти,якщо про одну з кандидаток не писати поганого.
[/quote]Не будет. Но посадит "писателя" в сауну.
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