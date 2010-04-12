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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6837683868396840>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 937
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
597
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:54

  Captain Obvious написав:Это ты еще в Одесском аэропорту не был.
25.00—29.05 не хотелось бы?


ну тут немного другое, тут неприкрытый грабеж, характерный для наших аэропортов и вокзалов. А то, о чем я писал, попытка нае...ть невнимательного лоха, который бегло примет курс за нормальный. То есть циферки те же, что и в нормальном курсе, но или переставлены, или одна изменена. Причем эта тактика постоянна. В Киеве на вокзале тоже когда-то такое подмечал.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:25

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра будет весело. НДС 1млрд513млн.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:44

Вот попалось интересное - https://a-nalgin.livejournal.com/1608305.html
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 07:26

  Captain Obvious написав:
  Starikan написав:
  tea написав: Думаю,що траншу раніше 1 квітня не буде.
Після прийняття бюджету МВФ в кращому випадку дасть словесну інтервенцію приблизно такого характеру:"МВФ бачить,що Україна поступово виконує наші вимоги,рухається в правильному напрямку,прийняла бюджет,який по параметрам нас задовільняє,тому продовжимо й далі вести конструктивні переговори по виконанню інших наших вимог,зокрема подальше підвищення цін на газ."

В 18-м году транша наверняка не будет, больших долговых выплат до конца года нет, "дотянете сами". Да и не уверен, что бюджет удовлетворит МВФ, фракции в виду приближающихся выборов будут выдвигать популистские ультиматумы.

Давайте не забувати,що в нас ЗВР вже який місяць підряд менше 3-місячного імпорту.Звідси - ризики країни,тому нам і запозичають під 9-10% річних.
Ну а те,що транша може не бути щонайменше до 1 квітня,це я м"яко сказав.Основна вимога МВФ була - підвищити ціну на газ на 60%.Україна підвищила на 23.5% і в бюджеті заклала підвищення з 1 травня ще приблизно на 18%.Тобто навіть після травневого підвищення не буде досягнуто тієї ціни,яку вимагав МВФ в ході переговорів.
Залишається тільки сподіватись на позитивні месиджі від МВФ,бо вони поки що допомагали.
П.С.З бюджетом,думаю,впораються.МВФ погодить.

Зато гривна крепка как никогда.
На нале упали на 3 копейки под вечер.[/quote]

1. На МБ подскоком "дохлой кошки" готовялась к пятничному отскоку.

2. В последний вагон пытались запрыгнуть счастливчики, получившие компенсацию НДС. Кажуть, 22-го Казначейство потеряло терпение и налило полтора ярда.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 07:43

  tea написав:
  tea написав:
  дядя Caша написав:...равно как и "черный" пиар на валютной ветке не приветствуется.
US

Любі друзі - здогадайтесь з трьох разів за кого голосуватиме ДС. :mrgreen:

Это моветон ,
так шо может не надо нагнетать и злоупотребл ять !
добротой ДС ? :twisted:

Перша назва гілки:"Валютний ринок в контексті виборів Ющенка".
Ті вибори,які наближаються,впливатимуть на курс більше,ніж свого часу вибори Ющенка.
Але погоджусь,що не треба зловживати добротою ДС,тому про вибори будемо розмірковувати на вихідних,якщо ДС не проти.
А ДС буде не проти,якщо про одну з кандидаток не писати поганого. :mrgreen:[/quote]

Не будет. Но посадит "писателя" в сауну.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:50

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый день
Может подскажет кто )
Почему в Запорожье нету объявлений на покупку продажу валюты на Минфине ?
Nazik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 756,1 млн. грн. к отметке 50 794,8 млн. грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть мало – из-за выходного дня в США на счета экспортеров 22-го не упала внешнеторговая выручка. А рост объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора в значительной степени обеспечило Казначейство, компенсировавшее накануне НДС примерно на сумму 1,5 млрд. грн.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 ноября с уровней: доллар – 27,75/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 22 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 22 ноября по обеим позициям не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло до отметки $1,1403, повысившись до $1,1412 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1414 на открытии торгов в Европе.


Дата: 23 ноября 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,95/27,99 UAH/USD
€ – 31,80/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:12

Привет из Днепра-2

Подтверждая последний тезис, котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.10 в реальную сферу, выросли до 27,81/27,83 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:14

Re: Валютный рынок в контексте

Тут вопрос, как скоро отреагирует наличка.
Одесса пока спит, рисуя смехотворные 27.90 на прием.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:20

  Captain Obvious написав:Тут вопрос, как скоро отреагирует наличка.
Одесса пока спит, рисуя смехотворные 27.90 на прием.

за 3 распродажных дня торговым системам принесут еще немного гривны.
любопытный будет понедельник.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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