Привет из Днепра-3
По состоянию на 10.39 Киева на межбанке доллар немного неожиданно потерял в цене, опустившись к отметке 27,80/27,82 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Может быть, игроки предпочли распродажи «черной пятницы»?...
Дата: 23 ноября 2018 г. на 10.29
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/27,96 UAH/USD
€ 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
Дата: 23 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.36
Мелкий опт «неформал»
$ 27,92/27,95 UAH/USD
EUR 31,78/31,85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.
US