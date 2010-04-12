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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6837683868396840

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 937
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
597
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:42

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.39 Киева на межбанке доллар немного неожиданно потерял в цене, опустившись к отметке 27,80/27,82 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Может быть, игроки предпочли распродажи «черной пятницы»?...

Дата: 23 ноября 2018 г. на 10.29
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/27,96 UAH/USD
€ 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.

Дата: 23 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 27,92/27,95 UAH/USD
EUR 31,78/31,85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.

US
дядя Caша
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