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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6838683968406841>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 937
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
597
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:42

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.39 Киева на межбанке доллар немного неожиданно потерял в цене, опустившись к отметке 27,80/27,82 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Может быть, игроки предпочли распродажи «черной пятницы»?...

Дата: 23 ноября 2018 г. на 10.29
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/27,96 UAH/USD
€ 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.

Дата: 23 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 27,92/27,95 UAH/USD
EUR 31,78/31,85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:53

Re: Валютный рынок в контексте

Что же, бюджет приняли, теперь есть все шансы на транш в декабре. Кабанчикам пора срочно устраивать загончик и постричь оленей до его захода!) А то потом это будет уже сложнее)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:00

  дядя Caша написав:Эта динамика играет на стороне безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть мало – из-за выходного дня в США на счета экспортеров 22-го не упала внешнеторговая выручка.

Выходной в США был этой ночью - выручка не упала сегодня. На МБ это может сказаться только в понедельник.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:01

  Alex2006 написав:Что же, бюджет приняли, теперь есть все шансы на транш в декабре.


Вроде второе условие еще было - опубликовать новые конечные тарифы для населения.
Пока как бы еще в процессе этот пункт.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:06

Привет из Днепра-4

Около 11.00 котировки безналичного доллара на межбанке , сохранив вялый нисходящий тренд, опустились к отметке 27,79/27,80 UAH/USD, сопровождаясь низколиквидным равновесием спроса и предложения.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92-93/27,97-98 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились), рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение прибавило 10 пунктов).

На открытии торгов 23 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92-93/27,97-98 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились), рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение прибавило 10 пунктов).

На старте торгов 23 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:25

Привет из Днепра-5

Спустя 20 минут, на 11.20, безналичный «американец» не покинул отметку 27,79/27,80 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.

Дополуденное непродолжительное «зеленое» ралли, сменившееся незначительной коррекцией и вхождением пары доллар-гривня в боковой тренд, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще 19 ноября к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча некоторому росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:40

  freeze написав:
  Alex2006 написав:Что же, бюджет приняли, теперь есть все шансы на транш в декабре.


Вроде второе условие еще было - опубликовать новые конечные тарифы для населения.
Пока как бы еще в процессе этот пункт.

Да вы правы. Но новые тарифы по процедуре должны пройти 30 дневное публичное обсуждение и только потом НКРЭКП может менять тариф.Многие города уже опубликовали проекты в начале месяца для обсуждения. Киев играет в социализм.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:41

Порошенко подписал оба закона про евробляхи.
Кто за 90 дней не растаможит будет штрафоваться на сумму 6 тыс.долларов ( 170.тыс.грн.)

Мои соболезнования бл.я.хе.рам
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:45

  zzzzzz написав:Порошенко подписал оба закона про евробляхи.
Кто за 90 дней не растаможит будет штрафоваться на сумму 6 тыс.долларов ( 170.тыс.грн.)

Мои соболезнования бл.я.хе.рам

Ждем кто первый скажет:
- Сразу после инаугурации Президента, будут отменены антисоциальные законы
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:45

  zzzzzz написав:Порошенко подписал оба закона про евробляхи.
Кто за 90 дней не растаможит будет штрафоваться на сумму 6 тыс.долларов ( 170.тыс.грн.)

Мои соболезнования бл.я.хе.рам

Хоть что-то он сделал полезное на исходе карьеры, кроме безвиза.
По факту, зная нашу страну, Лесю Украинку остановившему полицейскому — и поехал дальше. :(
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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