По состоянию на 10.39 Киева на межбанке доллар немного неожиданно потерял в цене, опустившись к отметке 27,80/27,82 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Может быть, игроки предпочли распродажи «черной пятницы»?...
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
Дата: 23 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.36
Мелкий опт «неформал»
$ 27,92/27,95 UAH/USD EUR 31,78/31,85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.
дядя Caша написав:Эта динамика играет на стороне безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть мало – из-за выходного дня в США на счета экспортеров 22-го не упала внешнеторговая выручка.
Выходной в США был этой ночью - выручка не упала сегодня. На МБ это может сказаться только в понедельник.
Около 11.00 котировки безналичного доллара на межбанке , сохранив вялый нисходящий тренд, опустились к отметке 27,79/27,80 UAH/USD, сопровождаясь низколиквидным равновесием спроса и предложения.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92-93/27,97-98 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились), рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение прибавило 10 пунктов).
На открытии торгов 23 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92-93/27,97-98 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились), рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение прибавило 10 пунктов).
На старте торгов 23 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.
Спустя 20 минут, на 11.20, безналичный «американец» не покинул отметку 27,79/27,80 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.
Дополуденное непродолжительное «зеленое» ралли, сменившееся незначительной коррекцией и вхождением пары доллар-гривня в боковой тренд, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще 19 ноября к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча некоторому росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Alex2006 написав:Что же, бюджет приняли, теперь есть все шансы на транш в декабре.
Вроде второе условие еще было - опубликовать новые конечные тарифы для населения. Пока как бы еще в процессе этот пункт.
Да вы правы. Но новые тарифы по процедуре должны пройти 30 дневное публичное обсуждение и только потом НКРЭКП может менять тариф.Многие города уже опубликовали проекты в начале месяца для обсуждения. Киев играет в социализм.