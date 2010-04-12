Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:53

Что же, бюджет приняли, теперь есть все шансы на транш в декабре. Кабанчикам пора срочно устраивать загончик и постричь оленей до его захода!) А то потом это будет уже сложнее)

Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.