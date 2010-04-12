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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:46
ребят...посоветуйте... есть гривна ... и нужна будет именно гривна гдето на май 2019... Менять на долл по 28 или на депо на полгода?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:47
Привет из Днепра-6
Меж тем, около 11.44 котировки безналичного доллара, возобновив коррекцию, понизились к отметке 27,785/27,795 UAH/USD. «На рынке покупателей СКВ мало», - прокомментировал ситуацию наш консультант.
US
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:53
Какие изменения внесены в налоговый кодекс
Живите своим умом!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:06
Вчера ПДВ вернули на 1 513,6 млн грн
Всего с начала месяца 4581 млн грн
В прошлом году на эту дату уже было выплачено 11,175 млрд.грн
Живите своим умом!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:10
Если цена на запланированную трату зафиксирована именно в гривне - то депо на полгода даст максимальный доход в гривне с валютным минимальным риском (например Новогодний в Эксиме)
Если цена зафиксирована в валюте - наименьший риск это переход в валюту платежа.
Все остальные стратегии при любой валюте ценника связаны с валютными рисками. Куда пойдет курс предсказать сейчас сложно.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:27
Привет из Днепра-7
К 12.22 котировки безналичного «американца» все еще пребывали на уровне 27,785/27,795 UAH/USD в сопровождении равновесной торговли.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который подскочил на 6,14 коп., составив 27,8033 UAH/USD.
Следовательно, ожидаемый нами рост средневзвешенного курса доллара все-таки состоялся, хотя, представляется, основная масса покупок игроками была отложена на понедельник в расчете на приход на рынок двойной порции внешнеторговой выручки.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сохранили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне равновесной торговли с невысокими оборотами: 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,78/31,85 UAH/EUR.
По состоянию на 11.53 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся без изменения цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,419/0,421 UAH/RUB.
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили стартовые уровни цен по сути, без изменения, немного их понизив, сообразно вялотекущему нисходящему тренда на межбанке: 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.
Дата: 23 ноября 2018 г. на 11.58
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/27,99 UAH/USD
€ – 31,80/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB
US
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