Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:59

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 756,1 млн. грн. к отметке 50 794,8 млн. грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть мало – из-за выходного дня в США на счета экспортеров 22-го не упала внешнеторговая выручка. А рост объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора в значительной степени обеспечило Казначейство, компенсировавшее накануне НДС примерно на сумму 1,5 млрд. грн.



Подтверждая последний тезис, котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.10 в реальную сферу, выросли до 27,81/27,83 UAH/USD.



По состоянию на 10.39 Киева на межбанке доллар немного неожиданно потерял в цене, опустившись к отметке 27,80/27,82 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Может быть, игроки предпочли распродажи «черной пятницы»?...



Около 11.00 котировки безналичного доллара на межбанке , сохранив вялый нисходящий тренд, опустились к отметке 27,79/27,80 UAH/USD, сопровождаясь низколиквидным равновесием спроса и предложения.



Спустя 20 минут, на 11.20, безналичный «американец» не покинул отметку 27,79/27,80 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.



Дополуденное непродолжительное «зеленое» ралли, сменившееся незначительной коррекцией и вхождением пары доллар-гривня в боковой тренд, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще 19 ноября к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча некоторому росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Меж тем, около 11.44 котировки безналичного доллара, возобновив коррекцию, понизились к отметке 27,785/27,795 UAH/USD. «На рынке покупателей СКВ мало», - прокомментировал ситуацию наш консультант.



К 12.22 котировки безналичного «американца» все еще пребывали на уровне 27,785/27,795 UAH/USD в сопровождении равновесной торговли.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который подскочил на 6,14 коп., составив 27,8033 UAH/USD.

Следовательно, ожидаемый нами рост средневзвешенного курса доллара все-таки состоялся, хотя, представляется, основная масса покупок игроками была отложена на понедельник в расчете на приход на рынок двойной порции внешнеторговой выручки.



По состоянию на 12.55 на межбанке котировки доллара немного приподнялись к отметке 27,79/27,80 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 ноября с уровней: доллар – 27,75/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 22 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 22 ноября по обеим позициям не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло до отметки $1,1403, повысившись до $1,1412 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1414 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92-93/27,97-98 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились), рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение прибавило 10 пунктов).



На открытии торгов 23 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92-93/27,97-98 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились), рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение прибавило 10 пунктов).



На старте торгов 23 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сохранили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне равновесной торговли с невысокими оборотами: 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,78/31,85 UAH/EUR.



По состоянию на 11.53 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся без изменения цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,419/0,421 UAH/RUB.



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили стартовые уровни цен по сути, без изменения, немного их понизив, сообразно вялотекущему нисходящему тренда на межбанке: 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,95/27,99 UAH/USD, евро – 31,80/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,421/0,423 UAH/RUB, Киев опт 27,92/27,95 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,92/27,95 UAH/USD, евро (опт) 31,78/31,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,78/31,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,85/28,00 UAH/USD, евро – 31,55/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,92/27,96 UAH/USD, розница – 27,88/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/27,96 UAH/USD; евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,419/0,421 RUB/USD.



Торги безналичным долларом в пятницу оправдали наш прогноз, констатировав рост курса «американца», базировавшийся на ожиданиях падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине выходного дня в США, а также выросшей «порции» компенсации НДС Казначейством.



Торги прошли деловито и отчасти «скучно», без «бычьего» «надрыва». Последнее стало следствием дефицита покупателей валюты, которые наверняка отложили свои проекты на ближайшую сессию межбанка, когда на рынок поступит двойная порция экспортной выручки, предположительно понизив цену «американца». Нынче в его подорожании на межбанке, кроме вышеупомянутого дефицита СКВ, принимал участие пресловутый «пятничный синдром», предписывающий по мере сил и возможностей, накануне выходных для спокойного и комфортного отдыха входить в «старый надежный» доллар.



Наличный рынок наблюдал за «вяловатыми» торгами межбанка в атмосфере спокойной и сбалансированной торговли валютным кэшем, сопровождаясь курсовой стабильностью.



Итак, на ближайших торгах валютного межбанка рискнем предположить такую же спокойную и деловитую атмосферу на пути безналичного «американца» вниз, под давлением двойной порции оферов экспортной СКВ, в утилизации которой, не исключено, примет участие и регулятор. С платформы Matching.



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