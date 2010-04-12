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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6839684068416842

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 937
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
597
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:33

Тем временем, евро/долл. 1,1345, брент 60,91.
Странно при этом, что рубль практически не реагирует.
Транш будет. Успеют ли (захотят ли дать?) в декабре это вопрос, но возможно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:48

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня Черная пятница, я думаю с понедельника накопится значительная выручка, которая может быть конвертировала в валюту.
Zebra
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