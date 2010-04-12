Тем временем, евро/долл. 1,1345, брент 60,91.
Странно при этом, что рубль практически не реагирует.
Транш будет. Успеют ли (захотят ли дать?) в декабре это вопрос, но возможно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:33
Тем временем, евро/долл. 1,1345, брент 60,91.
Странно при этом, что рубль практически не реагирует.
Транш будет. Успеют ли (захотят ли дать?) в декабре это вопрос, но возможно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:48
Re: Валютный рынок в контексте
Сегодня Черная пятница, я думаю с понедельника накопится значительная выручка, которая может быть конвертировала в валюту.
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