Тем временем, евро/долл. 1,1345, брент 60,91.
Странно при этом, что рубль практически не реагирует.
Транш будет. Успеют ли (захотят ли дать?) в декабре это вопрос, но возможно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:33
Тем временем, евро/долл. 1,1345, брент 60,91.
Странно при этом, что рубль практически не реагирует.
Транш будет. Успеют ли (захотят ли дать?) в декабре это вопрос, но возможно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:48
Re: Валютный рынок в контексте
Сегодня Черная пятница, я думаю с понедельника накопится значительная выручка, которая может быть конвертировала в валюту.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:16
Не исключено. Вопрос только в том, сколько продавцов ждут этого наплыва гривны, чтобы продаться дороже?
Не исключен также переток валюты с наличного рынка, ведь народ, поддавшись соблазну скидок, может изрядно поиздержаться.
Такие очевидные кратковременные факторы - это игра в "камень, ножницы, бумага".
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:58
Те, кто поддался соблазну скидок уже сдали. А торговцы будут теперь откупаться. Правда, не уверен, что с нашими "скидками" выторг очень уж резко вырастет.
Или Вы имеете ввиду, что сданная валюта перетечёт на МБ и говорите именно о МБ?
Думаю, замечание Zebra относится больше к наличке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:08
Re: Валютный рынок в контексте
Этого не хватит. Черная пятница предполагает импульсивный шопинг
Естественно. Я всегда говорю именно о МБ.
Основными бенефициарами распродаж станут крупные сети и импортеры, которым для пополнения запасов новым неликвидом нужна безналичная валюта.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:17
просто дедушка живёт в мире конца 80-х.
ему сложно понять, что для покупок в такие дни наличные уже почти не нужны, а рулят
гривневые кредитные карты с грейсом.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:25
Из воркуты "нам\вам" виднее?
А зачем транш?
На что он в моменте влияет?
На бабушек у подъезда,власти пох. по чём финансирование: по 3% или по 10,так что выдохните,ждём выборов и будет видно,а пока катайтесь на санках с горочек,только такие горки и увидите в этом сезоне))
Но думаю в январе всё же 28.30 будет,а мантры на супервыторг от чёрной пятницы,это вообще за гранью,даже заклинатели змей с дудочкой убедительнее,какая пятница? Скидок реальных НЕТ,в наших широтах это реально пиар без подкрепления и мне печально,если кто-то сольёт свои су в надежде что-то полезное выхватить,прям как последний вагон с долларом по 28+
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