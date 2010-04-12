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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6840684168426843>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 937
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
597
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:33

Тем временем, евро/долл. 1,1345, брент 60,91.
Странно при этом, что рубль практически не реагирует.
Транш будет. Успеют ли (захотят ли дать?) в декабре это вопрос, но возможно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:48

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня Черная пятница, я думаю с понедельника накопится значительная выручка, которая может быть конвертировала в валюту.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:16

  Zebra написав:Сегодня Черная пятница, я думаю с понедельника накопится значительная выручка, которая может быть конвертировала в валюту.

Не исключено. Вопрос только в том, сколько продавцов ждут этого наплыва гривны, чтобы продаться дороже?
Не исключен также переток валюты с наличного рынка, ведь народ, поддавшись соблазну скидок, может изрядно поиздержаться.
Такие очевидные кратковременные факторы - это игра в "камень, ножницы, бумага".
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:58

  Сибарит написав:
  Zebra написав:Сегодня Черная пятница, я думаю с понедельника накопится значительная выручка, которая может быть конвертировала в валюту.

Не исключено. Вопрос только в том, сколько продавцов ждут этого наплыва гривны, чтобы продаться дороже?
Не исключен также переток валюты с наличного рынка, ведь народ, поддавшись соблазну скидок, может изрядно поиздержаться.
Такие очевидные кратковременные факторы - это игра в "камень, ножницы, бумага".

Те, кто поддался соблазну скидок уже сдали. А торговцы будут теперь откупаться. Правда, не уверен, что с нашими "скидками" выторг очень уж резко вырастет.
Или Вы имеете ввиду, что сданная валюта перетечёт на МБ и говорите именно о МБ?
Думаю, замечание Zebra относится больше к наличке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:08

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Те, кто поддался соблазну скидок уже сдали.

Этого не хватит. Черная пятница предполагает импульсивный шопинг :)
  ЛАД написав:Или Вы имеете ввиду, что сданная валюта перетечёт на МБ и говорите именно о МБ?

Естественно. Я всегда говорю именно о МБ.
Основными бенефициарами распродаж станут крупные сети и импортеры, которым для пополнения запасов новым неликвидом нужна безналичная валюта.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:17

  Сибарит написав:Основными бенефициарами распродаж станут крупные сети и импортеры, которым для пополнения запасов новым неликвидом нужна безналичная валюта.

просто дедушка живёт в мире конца 80-х.
ему сложно понять, что для покупок в такие дни наличные уже почти не нужны, а рулят
гривневые кредитные карты с грейсом.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:25

  dima_beleb написав:я тоже думаю, что транша не будет. Нас списали.

Из воркуты "нам\вам" виднее?
А зачем транш?
На что он в моменте влияет?
На бабушек у подъезда,власти пох. по чём финансирование: по 3% или по 10,так что выдохните,ждём выборов и будет видно,а пока катайтесь на санках с горочек,только такие горки и увидите в этом сезоне))
Но думаю в январе всё же 28.30 будет,а мантры на супервыторг от чёрной пятницы,это вообще за гранью,даже заклинатели змей с дудочкой убедительнее,какая пятница? Скидок реальных НЕТ,в наших широтах это реально пиар без подкрепления и мне печально,если кто-то сольёт свои су в надежде что-то полезное выхватить,прям как последний вагон с долларом по 28+ :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:35

  Yuri_T написав:
  Сибарит написав: Основными бенефициарами распродаж станут крупные сети и импортеры, которым для пополнения запасов новым неликвидом нужна безналичная валюта.
просто дедушка живёт в мире конца 80-х.
ему сложно понять, что для покупок в такие дни наличные уже почти не нужны, а рулят
гривневые кредитные карты с грейсом.

"Дедушки", присутствующие на сайте, это прекрасно понимают, но, к сожалению, им кредит не дают. После 70-ти мне обнулили приват-кредитку с грейсом.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:37

Нефть продолжает распродажи ))

Тут был вопрос почему рубль не растет, смею предположить дело в том что в рашке дефицит бюджета не может быть профинансирован за счет размещения ОФЗ ( на них маленький спрос ) таким образом дефицит бюджета будет профинансирован за счет ФНБ, на 1.11.18 объем ФНБ составил 75,6 млрд.долларов.

ФНБ состоит из 4-х валют, на 1 ноября состав был следующий.
Доллар - 22,1 млрд
Евро - 20,6 млрд
Фунт стерлингов - 4,63 млрд
Рубли - 0,09 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:44

  somilitark написав:
  dima_beleb написав:я тоже думаю, что транша не будет. Нас списали.

А зачем транш?
На что он в моменте влияет?

Если ни на что не влияет, зачем его брать?
dima_beleb
 
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