Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 3,18 коп., на торгах пятницы понизился на 5,00 коп., оказавшись на уровне 27,7958 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,14 коп., составил 27,8033 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 23 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,81/27,83 UAH/USD. Однако, спустя полчаса, доллар, прекратив рост, ограничился сужением спреда до 27,81/27,82 UAH/USD, инициировав неспешную коррекцию.

Заметный даже по нынешним временам подскок курса доллара на старте сессии имел две причины. Во-первых, на рынке наблюдался дефицит доллара. Из-за выходного дня в США 22 ноября, наши экспортеры не получили на свои счета СКВ внешнеторговой выручки, сформировав нехватку валюты на межбанке 23-го. Во-вторых, Казначейство увеличило «порции» компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность, о чем дали понять выросшие с уровня 48 756,1 млн. грн. к отметке 50 794,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Казалось, доллару некуда деваться, кроме как расти в цене. Однако, росту помешал дефицит покупателей, Игроки не стали приобретать СКВ в пятницу, вполне резонно рассчитывая на появление уже на следующих торгах межбанка двойной порции отложенной с 22 ноября экспортной выручки, что могло бы уронить цену «американца» до привлекательных отметок.



Нехватка спроса стала главным драйвером стартовавшей с 11.00 Киева коррекции курса безналичного «американца». Доллар терял в цене поэтапно, оказавшись около 13.40 Киева на отметке 27,74/27,76 UAH/USD, которую уже не покидал до самого завершения пятничной сессии валютного межбанка .



При этом, несмотря на столь заметный послеобеденный откат, средневзвешенный курс «американца» вырос вследствие объемных сделок по нему в период с открытия и до 11.20 Киева, когда цена СКВ превышала 27,80 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7958 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,97% с 28,0672 UAH/USD до 27,7958 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар вверх толкал дефицит СКВ, из-за выходного дня в США не попавшей на счета экспортеров в четверг.



Во-вторых, импортерам, которым срочно понадобилась валюту, было за что ее приобретать – выросла гривневая ликвидность стараниями компенсаций НДС Казначейством.



В-третьих, доллар приобретала та часть игроков, которая традиционное по пятницам входит в эту СКВ, стараясь обезопасить свои активы.



В-четвертых, «зеленых быков» межбанка поддержало сдержанное подорожание СКВ на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, в пятницу торговался доллар валютированием tod или «сегодня», в более приемлемом в Украине режиме. При этом нельзя забывать об очень низкой базе сравнения.



Во-вторых, на рынке выросла гривневая ликвидность, давая возможность «нетерпеливым» импортерам, не откладывая, приобретать валюту.



В-третьих, на межбанке 23 ноября наблюдался «ассортимент» настроений: от роста курса доллара на старте торгов, до коррекции цен «американца» после 11.10.



Дата: 23 ноября 2018 г. 16.40



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,92/27,97 UAH/USD (с утра – 27,92-93/27,97-98 UAH/USD, к полудню - 27,92/27,97 UAH/USD)

€ – 31,60/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,67/31,87 UAH/EUR)

RUB – 0,418/0,424 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,424 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,424 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать очень символической «ценовой поддержкой» из-за стартовавшей с 11.00 Киева коррекции курса безналичного доллара на торгах валютного межбанка.



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили стартовые уровни цен по сути, без изменения, немного их понизив, сообразно вялотекущему нисходящему тренда на межбанке: 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.



В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра уже не было нужды ревизовать действующие цены – клиентский принос из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала компенсировался покупками игроков, пытавшимися вхождением в «старый надежный» доллар обезопасить свои активы в выходные дни.



Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «твердую четверку», повысили показатели предыдущей сессии.



Дата: 23 ноября 2018 г. 16.13

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,92/27,95 UAH/USD (с утра 27,92/27,95 UAH/USD, к полудню 27,92/27,95 UAH/USD)

€ 31,65/31,80 UAH/EUR (с утра 31,78/31,85 UAH/EUR, к полудню 31,78/31,80 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка не стали ревизовать действующие цены открытия из-за текущего равновесия покупок и продаж низколиквидного рынка.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сохранили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне равновесной торговли с невысокими оборотами: 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,78/31,85 UAH/EUR.



После обеда сохранившееся равновесие спроса и предложения также не дало повода местным валютчикам для изменения действующих цен.

Всплеск торговой активности у киевлян случился около 14.00, и эти объемные сделки в комплекте с итоговым равновесием спроса и предложения обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от «неформалов» столицы «твердую четверку», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Дата: 23 ноября 2018 г. 16.26



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,90/27,95 UAH/USD (с утра - 27,90/27,96 UAH/USD, к полудню – 27,90/27,96 UAH/USD)

€ – 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,95 UAH/EUR, к полудню – 31,75/31,95 UAH/EUR)

RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,419/0,421 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.



В период до полудня на рынке города сохранялась «двусторонняя» торговля незначительными партиями валюты, позволяя запорожцам не менять действующие цены.



По состоянию на 11.53 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся без изменения цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,419/0,421 UAH/RUB.



После обеда, на рынке Запорожья активизировался клиентский «принос» приличными объемами, связанные, по мнению местных дилеров, с «черной пятницей».

В конечном счете, ближе к закрытию «неформалам» Запорожья в некоторых случаях из-за дефицита гривни, уже нечем было «отвечать» на клиентские офера.



По итогам дня было сформировано заметное преобладание клиентского предложения валюты, и этот «перекос» в комплекте с дообеденным отсутствием оптовых сделок сохранил обороты на «посредственном» уровне, на «тройку», как и накануне.





Дата: 23 ноября 2018 г. на 16.04



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,93/27,98 UAH/USD (с утра - 27,95/27,99 UAH/USD, к полудню - 27,95/27,99 UAH/USD)

€ – 31,72/31,83 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,80/31,90 UAH/EUR)

RUB 0,421/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,421 UAH/RUB)



US

