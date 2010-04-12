Tolevas написав:Ну и для редких любителей фунта из Харькова - "Агриколь" не торгует фунт в Харькове вообще. Два дня милая кассирша в ЦО говорила мне с улыбкой, что фунта просто нет. И только сегодня в отделении на Пушкинской мне сказали, что его и в принципе не может быть. Харькову запретили операции с фунтом. Типа не пользуется спросом, нефиг усилия на него тратить.
не совсем так, я разговаривал с начальником отделения и ответ был такой-КА вообще не работает с фунтом (а как же курсы?)-для балды. Также банк не работает с франком.
КА работает с 4 валютами:гривна, доллар, евро, рубль Райфайзен из 15 отделений Одессы работает 3 отделения (но фунт там бывает эпизодически, надо ловить момент)
Libo написав:Половину тут же забрал банк за какие-то мамины кредиты и кредитки, а за вторую мамину половину доця сражалась в судах со страховой компанией и медициной, которые доказывали, что покойная их у них её пролечила и им задолжала ... Пожилые люди наоборот очень привлекательный объект для жестокого финансового сектора. Они ведь так законопослушны, наивны и беззащитны. Их легче ввести в заблуждение, а потом порвать.
И это Вы называете совершенством гражданского права?
Если все по закону, то почему бы нет? Не разгул же евроблях называть торжеством гражданского права. Право там, где соблюдается закон.
Tolevas написав:Ну и для редких любителей фунта из Харькова - "Агриколь" не торгует фунт в Харькове вообще. Два дня милая кассирша в ЦО говорила мне с улыбкой, что фунта просто нет. И только сегодня в отделении на Пушкинской мне сказали, что его и в принципе не может быть. Харькову запретили операции с фунтом. Типа не пользуется спросом, нефиг усилия на него тратить.
не совсем так, я разговаривал с начальником отделения и ответ был такой-КА вообще не работает с фунтом (а как же курсы?)-для балды. Также банк не работает с франком.
КА работает с 4 валютами:гривна, доллар, евро, рубль Райфайзен из 15 отделений Одессы работает 3 отделения (но фунт там бывает эпизодически, надо ловить момент)
вот где настоящая ценность! днем с огнем не найдешь. все эти доллары, евро - фуфло.