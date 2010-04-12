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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6841684268436844

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 937
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
597
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:57

  Tolevas написав:Ну и для редких любителей фунта из Харькова - "Агриколь" не торгует фунт в Харькове вообще. Два дня милая кассирша в ЦО говорила мне с улыбкой, что фунта просто нет. И только сегодня в отделении на Пушкинской мне сказали, что его и в принципе не может быть. Харькову запретили операции с фунтом. Типа не пользуется спросом, нефиг усилия на него тратить.


не совсем так, я разговаривал с начальником отделения и ответ был такой-КА вообще не работает с фунтом (а как же курсы?)-для балды. Также банк не работает с франком.

КА работает с 4 валютами:гривна, доллар, евро, рубль
Райфайзен из 15 отделений Одессы работает 3 отделения (но фунт там бывает эпизодически, надо ловить момент)
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:05

  Сибарит написав:
  Libo написав:Половину тут же забрал банк за какие-то мамины кредиты и кредитки, а за вторую мамину половину доця сражалась в судах со страховой компанией и медициной, которые доказывали, что покойная их у них её пролечила и им задолжала ...
Пожилые люди наоборот очень привлекательный объект для жестокого финансового сектора. Они ведь так законопослушны, наивны и беззащитны. Их легче ввести в заблуждение, а потом порвать.

И это Вы называете совершенством гражданского права?


Если все по закону, то почему бы нет? Не разгул же евроблях называть торжеством гражданского права. Право там, где соблюдается закон.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:08

  prodigy написав:
Райфайзен из 15 отделений Одессы работает 3 отделения (но фунт там бывает эпизодически, надо ловить момент)


В Харькове примерно так же, только, если кто-то сдаст. Раз купил сразу 800, видимо вообще никто не интересовался, вот и накопилось.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:10

  prodigy написав:
  Tolevas написав:Ну и для редких любителей фунта из Харькова - "Агриколь" не торгует фунт в Харькове вообще. Два дня милая кассирша в ЦО говорила мне с улыбкой, что фунта просто нет. И только сегодня в отделении на Пушкинской мне сказали, что его и в принципе не может быть. Харькову запретили операции с фунтом. Типа не пользуется спросом, нефиг усилия на него тратить.


не совсем так, я разговаривал с начальником отделения и ответ был такой-КА вообще не работает с фунтом (а как же курсы?)-для балды. Также банк не работает с франком.

КА работает с 4 валютами:гривна, доллар, евро, рубль
Райфайзен из 15 отделений Одессы работает 3 отделения (но фунт там бывает эпизодически, надо ловить момент)

вот где настоящая ценность! днем с огнем не найдешь. все эти доллары, евро - фуфло.
dima_beleb
 
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