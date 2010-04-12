Tolevas написав:

Ну и для редких любителей фунта из Харькова - "Агриколь" не торгует фунт в Харькове вообще. Два дня милая кассирша в ЦО говорила мне с улыбкой, что фунта просто нет. И только сегодня в отделении на Пушкинской мне сказали, что его и в принципе не может быть. Харькову запретили операции с фунтом. Типа не пользуется спросом, нефиг усилия на него тратить.