Tolevas написав:Ну и для редких любителей фунта из Харькова - "Агриколь" не торгует фунт в Харькове вообще. Два дня милая кассирша в ЦО говорила мне с улыбкой, что фунта просто нет. И только сегодня в отделении на Пушкинской мне сказали, что его и в принципе не может быть. Харькову запретили операции с фунтом. Типа не пользуется спросом, нефиг усилия на него тратить.
не совсем так, я разговаривал с начальником отделения и ответ был такой-КА вообще не работает с фунтом (а как же курсы?)-для балды. Также банк не работает с франком.
КА работает с 4 валютами:гривна, доллар, евро, рубль Райфайзен из 15 отделений Одессы работает 3 отделения (но фунт там бывает эпизодически, надо ловить момент)
Libo написав:Половину тут же забрал банк за какие-то мамины кредиты и кредитки, а за вторую мамину половину доця сражалась в судах со страховой компанией и медициной, которые доказывали, что покойная их у них её пролечила и им задолжала ... Пожилые люди наоборот очень привлекательный объект для жестокого финансового сектора. Они ведь так законопослушны, наивны и беззащитны. Их легче ввести в заблуждение, а потом порвать.
И это Вы называете совершенством гражданского права?
Если все по закону, то почему бы нет? Не разгул же евроблях называть торжеством гражданского права. Право там, где соблюдается закон.
Tolevas написав:Ну и для редких любителей фунта из Харькова - "Агриколь" не торгует фунт в Харькове вообще. Два дня милая кассирша в ЦО говорила мне с улыбкой, что фунта просто нет. И только сегодня в отделении на Пушкинской мне сказали, что его и в принципе не может быть. Харькову запретили операции с фунтом. Типа не пользуется спросом, нефиг усилия на него тратить.
не совсем так, я разговаривал с начальником отделения и ответ был такой-КА вообще не работает с фунтом (а как же курсы?)-для балды. Также банк не работает с франком.
КА работает с 4 валютами:гривна, доллар, евро, рубль Райфайзен из 15 отделений Одессы работает 3 отделения (но фунт там бывает эпизодически, надо ловить момент)
вот где настоящая ценность! днем с огнем не найдешь. все эти доллары, евро - фуфло.
dima_beleb написав:от где настоящая ценность! днем с огнем не найдешь. все эти доллары, евро - фуфло.
та этого доллара, как грязи, скоро в газетном киоске и ларьке по продажи воды купить можно будет
какой спред у фунта, а какой у доллара? были времена, когда долларом можно было рассчитываться за товар везде и еще настанут
не надо все воспринимать всерьез. Пятница же. Пусть и черная. К тому же спред дело относительное при наличии банков и опта. Даже по фунту бывает, что курс продажи в банке ниже курса покупки на опте. Правда на порядок реже, чем по доллару, где такое сейчас постоянно.
Востаннє редагувалось Tolevas в П'ят 23 лис, 2018 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas написав: Сегодня сливал 200 долларов "на хлебушек"
Тоесть вы сейчас безработный ? Если нет, то сия мастурбация мне не понятна, можете растолковать ?
Tolevas написав: Сегодня сливал 200 долларовна опте днем по 27,95.
Круто!
Не по адресу. Привел, как пример, падения цены доллара в течение дня. Тролль кого-нибудь другого. Можно подумать, что ты на текущие нужды минимум пачку сливаешь. Рокфеллер местечковый. Нет я не безработный. У меня зарплата, о которой ты можешь только мечтать. Но слегка не рассчитал, купив на большую ее часть Евро. Обычно плачу за все с карты и наличка мне нужна на месяц тысяч пять не больше. Но тут были внеплановые траты налички.