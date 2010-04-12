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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6842684368446845

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 937
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
597
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:22

  prodigy написав:во времена молодости фунт стоил 2.44 к доллару (но вас тогда еще не было-октябрь 1980)
https://www.poundsterlinglive.com/bank- ... o-USD-1980

https://www.poundsterlinglive.com/excha ... -forecasts

Доллар всех переиграл и евро и фунт и другой второсортный фантик.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:24

  Zebra написав:Доллар всех переиграл и евро и фунт и другой второсортный фантик.


Пока переиграл. Да и Евро в начале своего пути был дешевле доллара. Так что еще вопрос кто кого переиграл. Ну и интерес к Евро и фунту совсем не означает, что львиная доля не в долларе.
И, кстати, разве раньше было не "биткоин всех переиграл"?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:41

  Tolevas написав:
  Vadim V написав:
  Tolevas написав: Сегодня сливал 200 долларов "на хлебушек"

Тоесть вы сейчас безработный ? Если нет, то сия мастурбация мне не понятна, можете растолковать ?
  Tolevas написав: Сегодня сливал 200 долларов на опте днем по 27,95.
Круто! :shock:

  Tolevas написав: ты на текущие нужды минимум пачку сливаешь.


на текущие трачу гривну заработанную в текущее время

  Tolevas написав:Нет я не безработный. У меня зарплата, о которой ты можешь только мечтать. Но слегка не рассчитал, купив на большую ее часть Евро. Обычно плачу за все с карты и наличка мне нужна на месяц тысяч пять не больше. Но тут были внеплановые траты налички.

Ого , да ты настоящий рокфеллер :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:47

  Vadim V написав:Ого , да ты настоящий рокфеллер :roll:


А ты живешь в пещерном веке и таскаешь с собой мешки налички? Сочувствую.
Впрочем, какие мешки, если ты сам пишешь, что всю заработанную гривню тратишь?
Мне бы хотя бы треть потратить в обычный месяц.
Стоянка - 20 грн в сутки, килограмм хурмы на базаре - 40 грн.
Вот практически и все, на что нужна наличка.
Все остальное - одежда, еда, бензин, самолеты, пароходы, поезда, концерты, лекарства, стройматериалы оплачивается картой. В 21-м веке живем ёпта. Вылазь их землянки.
Tolevas
 
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