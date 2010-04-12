Zebra написав:Доллар всех переиграл и евро и фунт и другой второсортный фантик.
Пока переиграл. Да и Евро в начале своего пути был дешевле доллара. Так что еще вопрос кто кого переиграл. Ну и интерес к Евро и фунту совсем не означает, что львиная доля не в долларе. И, кстати, разве раньше было не "биткоин всех переиграл"?
Tolevas написав: Сегодня сливал 200 долларов "на хлебушек"
Тоесть вы сейчас безработный ? Если нет, то сия мастурбация мне не понятна, можете растолковать ?
Tolevas написав: Сегодня сливал 200 долларовна опте днем по 27,95.
Круто!
Tolevas написав: ты на текущие нужды минимум пачку сливаешь.
на текущие трачу гривну заработанную в текущее время
Tolevas написав:Нет я не безработный. У меня зарплата, о которой ты можешь только мечтать. Но слегка не рассчитал, купив на большую ее часть Евро. Обычно плачу за все с карты и наличка мне нужна на месяц тысяч пять не больше. Но тут были внеплановые траты налички.
А ты живешь в пещерном веке и таскаешь с собой мешки налички? Сочувствую. Впрочем, какие мешки, если ты сам пишешь, что всю заработанную гривню тратишь? Мне бы хотя бы треть потратить в обычный месяц. Стоянка - 20 грн в сутки, килограмм хурмы на базаре - 40 грн. Вот практически и все, на что нужна наличка. Все остальное - одежда, еда, бензин, самолеты, пароходы, поезда, концерты, лекарства, стройматериалы оплачивается картой. В 21-м веке живем ёпта. Вылазь их землянки.