Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:05

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в четверг относительно доллара на 3,18 коп., на торгах пятницы понизился на 5,00 коп., оказавшись на уровне 27,7958 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,14 коп., составил 27,8033 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 23 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ выросла в цене, составив 27,81/27,83 UAH/USD. Однако, спустя полчаса, доллар, прекратив рост, ограничился сужением спреда до 27,81/27,82 UAH/USD, инициировав неспешную коррекцию.

Заметный даже по нынешним временам подскок курса доллара на старте сессии имел две причины. Во-первых, на рынке наблюдался дефицит доллара. Из-за выходного дня в США 22 ноября, наши экспортеры не получили на свои счета СКВ внешнеторговой выручки, сформировав нехватку валюты на межбанке 23-го. Во-вторых, Казначейство увеличило «порции» компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность, о чем дали понять выросшие с уровня 48 756,1 млн. грн. к отметке 50 794,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Казалось, доллару некуда деваться, кроме как расти в цене. Однако, росту помешал дефицит покупателей, Игроки не стали приобретать СКВ в пятницу, вполне резонно рассчитывая на появление уже на следующих торгах межбанка двойной порции отложенной с 22 ноября экспортной выручки, что могло бы уронить цену «американца» до привлекательных отметок.



Нехватка спроса стала главным драйвером стартовавшей с 11.00 Киева коррекции курса безналичного «американца». Доллар терял в цене поэтапно, оказавшись около 13.40 Киева на отметке 27,74/27,76 UAH/USD, которую уже не покидал до самого завершения пятничной сессии ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА .



При этом, несмотря на столь заметный послеобеденный откат, средневзвешенный курс «американца» вырос вследствие объемных сделок по нему в период с открытия и до 11.20 Киева, когда цена СКВ превышала 27,80 UAH/USD.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7958 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,97% с 28,0672 UAH/USD до 27,7958 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар вверх толкал дефицит СКВ, из-за выходного дня в США не попавшей на счета экспортеров в четверг.



Во-вторых, импортерам, которым срочно понадобилась валюту, было за что ее приобретать – выросла гривневая ликвидность стараниями компенсаций НДС Казначейством.



В-третьих, доллар приобретала та часть игроков, которая традиционное по пятницам входит в эту СКВ, стараясь обезопасить свои активы.



В-четвертых, «зеленых быков» межбанка поддержало сдержанное подорожание СКВ на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 23 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, в пятницу торговался доллар валютированием tod или «сегодня», в более приемлемом в Украине режиме. При этом нельзя забывать об очень низкой базе сравнения.



Во-вторых, на рынке выросла гривневая ликвидность, давая возможность «нетерпеливым» импортерам, не откладывая, приобретать валюту.



В-третьих, на МЕЖБАНКЕ 23 ноября наблюдался «ассортимент» настроений: от роста курса доллара на старте торгов, до коррекции цен «американца» после 11.10.



Наличный рынок в течение пятницы продемонстрировал очень сдержанное снижение пары доллар-гривня. Со слов «неформальных» дилеров рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь), основными «медвежьими» драйверами для наличного «американца» 23-го была «черная пятница», предполагавшая рост спроса на гривневый кэш, а также стартовавшая после 11.10 Киева коррекция цен безналичного доллара на торгах валютного межбанка.



С другой стороны именно пятница, кануны выходных, стала источником вышеупомянутой «сдержанности» в коррекции цен наличного «американца». Кроме того, препятствовало более заметному падению долларовых цен на наличном рынке равновесие покупок и продаж «американца» практически во всех вышеперечисленных населенных пунктах.



Как водится, исключение составил рынок Запорожья, после обеда буквально «сорвавшийся с цепи» баланса и перекосившись в сторону «приноса» появившимися после 14.00 Киева агрессивными клиентскими оферами валюты.



Сбалансированная торговля на рынках остальных городов в пятницу привела тамошние рынки к некоторому прогрессу на участке ликвидности. Снова исключение составило Запорожье, где перекос и дополуденное отсутствие оптовых сделок не позволили вырасти оборотам.



В течение пятницы биды наличного «неформального» доллар либо не изменились (Киев, Запорожье), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одессы и Крыжополь), офера либо не изменились (Киев), либо потеряли 1,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Запорожье, Одесса), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 2,0 коп. (Харьков). Позиция «предложение» за сутки либо не изменилась (Днепр, Киев), либо потеряла 1,0 коп. (Запорожье, Харьков, Крыжополь).



Как и в предыдущем обзоре, напомним, что нынешний «прогноз» наличного рынка для ближайших торгов валютного межбанка, сулящий фактическую стабильность действующих цен, никуда не годится. Думается, свое решающее слово на торгах понедельника по безналичному доллару скажет двойная порция притока экспортной выручки из-за рубежа, половину которое надо обязательно реализовать на межбанке. С известными последствиями для «безналичного «американца».



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 23 ноября в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 23 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль – 0,418/0,424 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать очень символической «ценовой поддержкой» из-за стартовавшей с 11.00 Киева коррекции курса безналичного доллара на торгах валютного межбанка.



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили стартовые уровни цен по сути, без изменения, немного их понизив, сообразно вялотекущему нисходящему тренда на межбанке: 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.



В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра уже не было нужды ревизовать действующие цены – клиентский принос из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала компенсировался покупками игроков, пытавшимися вхождением в «старый надежный» доллар обезопасить свои активы в выходные дни.



Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», повысили показатели предыдущей сессии.



В течение 23 ноября биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменились.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,92/27,97 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 23-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс довольно скоро начал нуждаться е в ценовой поддержке из-за стартовавшего с 11.10 Киева снижения котировок безналичного «американца» на межбанке. Кроме того, со слов оптовиков, до полудня наблюдалось незначительное превышение клиентского «приноса», поэтому сегмент нуждался в балансировке посредством симметричного снижения обеих позиция в паре доллар-гривня.



К 12.12 в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB. На это время оптовики констатировали равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.



В дальнейшем, после обеда, оптовикам Днепра уже не было нужды ревизовать действующие цены – клиентский принос из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала компенсировался покупками игроков, пытавшимися вхождением в «старый надежный» доллар обезопасить свои активы в выходные дни.



Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «твердую четверку», повысили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 23 ноября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 22 ноября обе позиции оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 ноября уровнями 31,60/31,80 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре упали на 15,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 23-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынков.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 23-го практически перестал интересовать клиентов.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.

Ситуацию для евро усугубило изрядное падение евро, случившееся в два приема на европейской сессии рынка forex, в течение которого евро упал с $1,1415 к отметке $1,1335.



Не удивительно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1413 к $1,1343, потеряв в течение этого промежутка времени заметные 70 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, уронившие в течение пятницы по 10,0 коп. в бидах и оферах наличного евро, достаточно сообразно отреагировали на эту потерю евро «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 23 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1403 пара евро-доллар с 02.00 Киева инициировала «ползучий» рост, около 06.00 оказавшись в районе отметки $1,1415, которую не покидала до 10.30 Киева, одномоментно провалившись к $1,1370. На этом неприятности у евро не закончились, и после 12.30 единая валюта провалилась в район $1,1350.



Немногим позже, возобновив нисходящий тренд, евро оказался в диапазоне $1,1330-1,1340, который не покидал до 20.30 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Слабые данные по немецкой экономике и крайне низкая ликвидность способствовали довольно ощутимому падению евро утром в пятницу на торгах в Европе. Евро не смог удержать рост и упал до дневного минимума, поскольку экономические данные по крупнейшей экономике еврозоны разочаровали инвесторов. Данные из Германии Экономический рост Германии в ноябре оказался самым слабым за последние четыре года. Экономика страны в третьем квартале сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, подъем за которые составлял 0,5%, показали окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).



Динамика показателя совпала как с предварительной оценкой Destatis, так и со средними ожиданиями экономистов. Падение ВВП зафиксировано впервые с января-марта 2015 года, причем его темпы оказались максимальными с начала 2013 года. В годовом выражении рост экономики ФРГ с поправкой на число рабочих дней замедлился до 1,1% с 2,3% кварталом ранее. Это также совпало с предварительными данными и прогнозами экспертов.



Снижение экономики произошло из-за падения экспорта и потребительских расходов, несмотря на рост инвестиций. Экспорт ФРГ в июле-сентябре упал на 0,9% после роста на 0,8% в предыдущие три месяца, импорт увеличился на 1,3% после повышения на 1,5% во II квартале. Потребительские расходы в минувшем квартале сократились на 0,3% по сравнению с ростом на аналогичную величину в апреле-июне. Капвложения выросли на 0,8% после роста на 0,5%, темпы подъема инвестиций в строительство остались на уровне второго квартала – 0,9%.



Отдельный опрос показал, что замедлилась как сфера услуг, так и рост производства. Индекс PMI упал до 52,2 против 53,4 в прошлом месяце, что ниже всех оценок в обзоре экономистов Bloomberg.



Пара евро-доллар, реагируя на эти немецкие «неприятности», упала на 0,3% до $1,1364. Объемы остаются «тонкими».

Активность валютного рынка может вновь быть пониженной из-за не совсем полноценной после Дня благодарения торговой сессии в США.



В пятницу истекает срок следующих опционов, по данным Bloomberg: $1,1360 (Є879 млн.), $1,1400 (Є695 млн.), $1,1450 (Є398 млн.).



Фунт также теряет свои потери после данных, вызвавших общее повышение доллара.



Пара фунт-доллар упала на 0,3% до $1,2829, дневного минимума.



Евро дешевеет в пятницу в паре с долларом и завершает снижением пятую неделю подряд.



Инвесторов встревожили крайне слабые данные о деловой активности в Германии: индексы менеджеров закупок (PMI) показали, что экономический рост в стране в ноябре ослабел до минимума за почти четыре года. Эта слабость отразилась и на значениях PMI для всей еврозоны.



Евро к 14.20 Киева подешевел до $1,1353 с $1,1403 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро к этому времени опустилась до ¥128,07 по сравнению со ¥128,80 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,81 против ¥112,95 днем ранее.



Деловая активность в перерабатывающей промышленности секторе еврозоны оказалась на самом низком с мая 2016 года уровне, в сфере услуг - на минимуме с октября 2016 года, а значение сводного PMI на уровне 52,4 стало худшим почти за четыре года. В Германии сводный индекс также упал к минимуму декабря 2014 года, снижение наблюдалось и в промышленности, и в сфере услуг.



Торги на биржах Японии в пятницу не проводятся, поскольку страна празднует День благодарности труду. В четверг США отмечали День благодарения.

Внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на саммите G20, который пройдет 30 ноября - 1 декабря.



Между тем в пятницу фунт дешевеет к большинству валют, в том числе к доллару - на 0,4%, до $1,2827. Накануне его курс поднимался на 0,8%.

Еврокомиссия выразила уверенность в том, что саммит по Brexit состоится в эти выходные.



Таким образом, пара евро-доллар, вопреки нашим ожиданиям, не смогла продолжить начатый ранее рост и осталась на этой неделе в диапазоне $1,1330-1,1430.



А в пятницу пара провалилась от отметки $1,1410 до $1,1335 после публикации данных по индексам деловых настроений PMI в Европе за ноябрь по первой оценке.



В 10.30 Киева данные по PMI Германии как в сфере услуг, так и в промышленности показали заметное снижение, композитный (общий) индекс упал с 53,4 до 52,2 (прогноз 53,1). Правда в 11.00 данные PMI в целом по еврозоне вышли не настолько плохими, композитный индекс еврозоны показал снижение лишь с 53.1 до 52.4 (прогноз 53.0).



Однако евро это уже не помогло. После долгого стояния на месте выход даже такой средней степени значимости статистики, как индекс деловых настроений PMI в Германии, спровоцировал сильное направленное движение на рынке. Пара провалилась глубоко под отметку $1,14, и теперь возврат обратно в район $1,1430, и тем более тестирование уровня $1,15 видится весьма маловероятным.



Итак, изменение риторики ФРС в пользу менее агрессивных темпов повышения ставки не смогло вызвать значительного укрепления евро против доллара, так как по самой Европе хватает негатива.

Кроме проблемы слабого экономического роста против евро играют еще неопределенности вокруг итальянского бюджета и вокруг Brexit.



Впрочем, доходность 10-летних облигаций Италии упала уже до 3,37%, несмотря на то, что Еврокомиссия отвергла бюджетный план Италии на 2019 год.



Видимо, рынки склонны считать, что Евросоюз не будет вводить жесткие санкции против Италии и провоцировать ухудшение ситуации.



Должен заметить, что многие экономисты выступают фактически на стороне Италии исходя из соображений исключительно экономической теории. Например, главный экономист ЕЦБ Питер Прет в четверг заявил в отношении Италии, что «текущие финансовые ограничения слишком жесткие для страны со слабым ростом и низкой инфляцией».

С другой стороны, представители многих стран активно выступают за то, чтобы наказать Италию за ее поведение, ведь последствия ослабления финансовой дисциплины отдельных стран еврозоны в конечном счете могут лечь тяжким бременем на налогоплательщиков других, более дисциплинированных, стран. Позволив Италии игнорировать мнение Еврокомиссии, Евросоюз подорвет основы своего существования, поэтому пока неясно, к чему здесь приведет развитие событий.



Другой негативный фактор, который продолжает давить на курс евро – это неопределенность вокруг Brexit. Хотя премьер Великобритании Мэй продолжает активно дорабатывать соглашение с ЕС, финальный вариант которого будет подписан на саммите ЕС 25 ноября в воскресенье, не совсем понятно, на что она рассчитывает, учитывая, что шансов провести сделку через парламент Великобритании у нее практически нет.



Бывший министр Брекзита Доминик Рааб, ушедший в отставку еще на прошлой неделе, заявил, что скорее откажется от идеи Brexit, чем примет план Мэй. По его словам, сделка с ЕС будет «неизбежно» отклонена в парламенте Великобритании.



Бывший министр торговли и инвестиций Великобритании Грег Хэндс заявил, что около 80 парламентариев-консерваторов выступают против сделки или не будут за нее голосовать. Всего в Палате Общин 650 мест, для проведения через нее законопроекта нужно 320 голосов. При том, что у консерваторов в парламенте 316 мест (большинство было сформировано только за счет альянса консерваторов с Демократической Юнионистской Партией Ирландии, у которых 10 мест, и последние больше не поддерживают Мэй), шансов провести через Палату Общин сделку при таком раскладе у Мэй нет решительно никаких.



Ситуация пойдет либо по сценарию неуправляемого Brexit, либо придется проводить второй референдум. Неопределенность здесь сохраняется, и пока перспектива провала голосования в парламенте играет против евро.



Исходя из всего вышеизложенного, мы полагаем, что пара евро-доллар возвращается к снижению в рамках общего тренда на сворачивание аппетитов к риску и роста доллара. Хотя локально мы не исключаем коррекции прошедшего падения и попытки снизу вернуться к уровню $1,14, но даже если это и произойдет, мы затем ждем возобновления падения пары евро-доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,60/31,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по обеим позициям.



Торги рублем 23 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,418/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля не изменились,

офера прибавили 10 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 15,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 ноября по спросу не изменились, прибавив 10 пунктов по предложению.



Торги безналичным долларом в пятницу оправдали наш прогноз, констатировав рост курса «американца», базировавшийся на ожиданиях падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине выходного дня в США, а также выросшей «порции» компенсации НДС Казначейством.



Торги прошли деловито и отчасти «скучно», без «бычьего» «надрыва». Последнее стало следствием дефицита покупателей валюты, которые наверняка отложили свои проекты на ближайшую сессию межбанка, когда на рынок поступит двойная порция экспортной выручки, предположительно понизив цену «американца». Нынче в его подорожании на межбанке, кроме вышеупомянутого дефицита СКВ, принимал участие пресловутый «пятничный синдром», предписывающий по мере сил и возможностей, накануне выходных для спокойного и комфортного отдыха входить в «старый надежный» доллар.



Наличный рынок наблюдал за «вяловатыми» торгами межбанка в атмосфере спокойной и сбалансированной торговли валютным кэшем, сопровождаясь курсовой стабильностью.



Итак, на ближайших торгах валютного межбанка рискнем предположить такую же спокойную и деловитую атмосферу на пути безналичного «американца» вниз, под давлением двойной порции оферов экспортной СКВ, в утилизации которой, не исключено, примет участие и регулятор. Выкупая СКВ с платформы Matching.



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