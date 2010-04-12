Признаю свою ошибку, погорячился. Просто Vadim V давно у меня игноре именно из-за его любви к троллингу. А тут решил прочитать его коммент. И показалось, что он снова пытается меня троллить. Поэтому и отвечал агрессивно. Как троллю. Но возможно он действительно чего-то недопонял и надо было спокойно пояснить, зачем я слил 200 долларов. И показать квитанцию и чек на то, что я потом купил на эту астрономическую сумму. ЛюдЯм же интересно.
Tolevas написав:Евро снова пошло вниз. Вот теперь интересно - опустится ли ниже уровня 12 ноября.
Трамп явно заигрался. Я, конечно, ничего не имею против снижения нефти, но заниматься откровенными ценовыми манипуляциями в твиттере - это, по-моему, перебор. Он сейчас зашортил, перейдет в лонг и напишел, что дешевая нефть - это плохо и буиттокарасти.