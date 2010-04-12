RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6843684468456846

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 938
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
598
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:43

Евро снова пошло вниз. Вот теперь интересно - опустится ли ниже уровня 12 ноября.
Tolevas
 
Повідомлень: 828
З нами з: 06.03.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:09

  Tolevas написав:Евро снова пошло вниз. Вот теперь интересно - опустится ли ниже уровня 12 ноября.

Трамп явно заигрался. Я, конечно, ничего не имею против снижения нефти, но заниматься откровенными ценовыми манипуляциями в твиттере - это, по-моему, перебор. Он сейчас зашортил, перейдет в лонг и напишел, что дешевая нефть - это плохо и буиттокарасти.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20082
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1961 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:24

  hxbbgaf написав:
  Tolevas написав:

Попробовать "святой" водой монитор окропить :roll:
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2877
З нами з: 10.10.10
Подякував: 99 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:47

Пам'ятаємо! Не забуваємо!

V2
4
 
Повідомлень: 5521
З нами з: 03.07.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6843684468456846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 648, 649, 650
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6496 1374066
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 16:26
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1373, 1374, 1375
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13746 1565931
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 16:18
airmax78
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247222
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10330)
24.11.2018 10:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.