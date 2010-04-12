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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:43
Евро снова пошло вниз. Вот теперь интересно - опустится ли ниже уровня 12 ноября.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:09
Трамп явно заигрался. Я, конечно, ничего не имею против снижения нефти, но заниматься откровенными ценовыми манипуляциями в твиттере - это, по-моему, перебор. Он сейчас зашортил, перейдет в лонг и напишел, что дешевая нефть - это плохо и буиттокарасти.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:24
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:47
Пам'ятаємо! Не забуваємо!
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