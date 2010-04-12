|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:43
Евро снова пошло вниз. Вот теперь интересно - опустится ли ниже уровня 12 ноября.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 829
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:09
Tolevas написав:
Евро снова пошло вниз. Вот теперь интересно - опустится ли ниже уровня 12 ноября.
Трамп явно заигрался. Я, конечно, ничего не имею против снижения нефти, но заниматься откровенными ценовыми манипуляциями в твиттере - это, по-моему, перебор. Он сейчас зашортил, перейдет в лонг и напишел, что дешевая нефть - это плохо и буиттокарасти.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20082
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1182 раз.
- Подякували: 1961 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:24
-
ТИХИЙ
-
-
- Повідомлень: 2877
- З нами з: 10.10.10
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:47
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 5521
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 832 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 лис, 2018 10:23
Харьков дружно 27,93 - 27,98
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 829
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6496
|1374078
|
П'ят 23 лис, 2018 16:26
ЛОБ
|
|13746
|1565961
|
|
|159
|247222
|
|