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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6843684468456846

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 938
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
598
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:47

Пам'ятаємо! Не забуваємо!

V2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:23

Харьков дружно 27,93 - 27,98
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:23

V2, помовчимо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:26

Вчора банери в Києві з"явились,але провисіли недовго. :mrgreen:
http://umoloda.kiev.ua/img/content/i122/122739.gif

https://glavcom.ua/img/gallery/5472/72/490953_big.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:36

  tea написав:Вчора банери в Києві з"явились,але провисіли недовго. :mrgreen:


Толи ещё будет до марта. У петруховичей она вызывает устойчивую изжогу. Им даже их какаобабы не помогают :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:12

moniks
хотите подискутировать - аргументируйте. я за опоблок, бо вже не раз постил... они начали с того же, шо и нынешние. тигипко пробовал вводить все нынешние реформы от мфв один в один и сразу выбегали помаранжевые на майдан, янык засал и слился. в чём разница, шо эти наглее ?
а шо делать?
чик
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Повідомлень: 5705
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:25

Нефть хорошо упала.

Плохо что железо идет тем же путем. Ну в смысле изделия из стали.
Живите своим умом!
zzzzzz
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