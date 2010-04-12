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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:47
Пам'ятаємо! Не забуваємо!
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:23
V2, помовчимо.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 12:26
Вчора банери в Києві з"явились,але провисіли недовго.
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:36
Додано: Суб 24 лис, 2018 13:12
moniks
хотите подискутировать - аргументируйте. я за опоблок, бо вже не раз постил... они начали с того же, шо и нынешние. тигипко пробовал вводить все нынешние реформы от мфв один в один и сразу выбегали помаранжевые на майдан, янык засал и слился. в чём разница, шо эти наглее ?
а шо делать?
Додано: Суб 24 лис, 2018 13:25
Нефть хорошо упала.
Плохо что железо идет тем же путем. Ну в смысле изделия из стали.
Живите своим умом!
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