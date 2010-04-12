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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6844684568466847>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 938
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
598
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:47

Пам'ятаємо! Не забуваємо!

V2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:23

Харьков дружно 27,93 - 27,98
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:23

V2, помовчимо.
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Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:26

Вчора банери в Києві з"явились,але провисіли недовго. :mrgreen:
http://umoloda.kiev.ua/img/content/i122/122739.gif

https://glavcom.ua/img/gallery/5472/72/490953_big.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:00

Начинаю верить, что до конца марта курс будет болтаться между 27,9 - 28,2. В 29 не верю никак.
ivlev_14
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:25

Нефть хорошо упала.

Плохо что железо идет тем же путем. Ну в смысле изделия из стали.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:36

  zzzzzz написав:Нефть хорошо упала.

Плохо что железо идет тем же путем. Ну в смысле изделия из стали.


та пофигу то железо, нефть, зерно все остальное


Средний уровень заработной платы в Украине в ближайшие три-четыре года вырастет до 15 тысяч гривен, что положительно отразится на решении проблемы трудовой эмиграции из страны. Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 24 лис, 2018 14:17, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:02

  prodigy написав:п.с. только не Жуля

раньше голосовал за рыг, лишь бы не вона, теперь лишь бы не воны, страна-народ в таком режиме долго не выдержат, а вечно воевать, списывать всё на попередников и морить людей не получится. стимулов и единства нет, а опыт переворотов вже е...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:13

  чик написав:moniks
хотите подискутировать - аргументируйте. я за опоблок, бо вже не раз постил... они начали с того же, шо и нынешние. тигипко пробовал вводить все нынешние реформы от мфв один в один и сразу выбегали помаранжевые на майдан, янык засал и слился. в чём разница, шо эти наглее ?

За вышки бойка хотите вдвое переплатить? Кстати, где они сейчас? Я думаю, бойко, если его каким-то чудом выберут, отведет войска, и путлер захватит все, что хочет, а дальше он починет на лаврах где-то в Барвихе.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:29

  tea написав:Вчора банери в Києві з"явились,але провисіли недовго. :mrgreen:
http://umoloda.kiev.ua/img/content/i122/122739.gif

https://glavcom.ua/img/gallery/5472/72/490953_big.jpg


не парьтесь :mrgreen:
банеры повесили от Юли, чтобы кинуть стрелку на гаранта...проверенный гебельсовский ход (в мордоре часто используют на местных выборах)

теперь инет шумит и поддерживает жульку, а Петру придется отмазываться публично, или может сделать вид, что был не в курсе?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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prodigy
 
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