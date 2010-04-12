|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:47
Пам'ятаємо! Не забуваємо!
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:23
V2, помовчимо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:26
Вчора банери в Києві з"явились,але провисіли недовго.
Додано: Суб 24 лис, 2018 13:00
Начинаю верить, что до конца марта курс будет болтаться между 27,9 - 28,2. В 29 не верю никак.
Додано: Суб 24 лис, 2018 13:25
Нефть хорошо упала.
Плохо что железо идет тем же путем. Ну в смысле изделия из стали.
Живите своим умом!
Додано: Суб 24 лис, 2018 13:36
та пофигу то железо, нефть, зерно все остальное
Средний уровень заработной платы в Украине в ближайшие три-четыре года вырастет до 15 тысяч гривен, что положительно отразится на решении проблемы трудовой эмиграции из страны. Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 24 лис, 2018 14:17, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Суб 24 лис, 2018 14:02
раньше голосовал за рыг, лишь бы не вона, теперь лишь бы не воны, страна-народ в таком режиме долго не выдержат, а вечно воевать, списывать всё на попередников и морить людей не получится. стимулов и единства нет, а опыт переворотов вже е...
а шо делать?
Додано: Суб 24 лис, 2018 14:13
За вышки бойка хотите вдвое переплатить? Кстати, где они сейчас? Я думаю, бойко, если его каким-то чудом выберут, отведет войска, и путлер захватит все, что хочет, а дальше он починет на лаврах где-то в Барвихе.
Додано: Суб 24 лис, 2018 14:29
не парьтесь
банеры повесили от Юли, чтобы кинуть стрелку на гаранта...проверенный гебельсовский ход (в мордоре часто используют на местных выборах)
теперь инет шумит и поддерживает жульку, а Петру придется отмазываться публично, или может сделать вид, что был не в курсе?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
|