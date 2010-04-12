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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6844684568466847

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 938
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
598
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:43

  dima_beleb написав:
  hxbbgaf написав:
  чик написав:moniks
хотите подискутировать - аргументируйте. я за опоблок, бо вже не раз постил... они начали с того же, шо и нынешние. тигипко пробовал вводить все нынешние реформы от мфв один в один и сразу выбегали помаранжевые на майдан, янык засал и слился. в чём разница, шо эти наглее ?

За вышки бойка хотите вдвое переплатить? Кстати, где они сейчас? Я думаю, бойко, если его каким-то чудом выберут, отведет войска, и путлер захватит все, что хочет, а дальше он починет на лаврах где-то в Барвихе.

а вам не все равно? Вы думаете, что ваша жизнь как то измениться?

100 лет назад тоже так думали, в итоге был 33-й.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:49

который без штатов и так бы уже настал или кому то не ясно, почему мы ешо на плаву

Та ладно. Курс с 8 до 28 - это на плаву? Погрузились даже больше чем должны были из-за войны, грабежа страны олигархами и той самой Америке, которая преднамеренно сбивает цены на все товары для продления существования долларовой пирамиды. Чего стоят только манипуляции со сталью на LME:
Сталеваров топят с помощью LME
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:49

  hxbbgaf написав:а вам не все равно? Вы думаете, что ваша жизнь как то измениться?

100 лет назад тоже так думали, в итоге был 33-й.[/quote]
удивительно. но примерно в тоже время на др. конце планеты тоже были "пыльные тридцатые".
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 15:03

президент миллиард своих денег студентам отдаст, или бюджетных?

https://glavred.info/ukraine/10029491-s ... denta.html
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 15:05

тренировки по эвакуации пуйла из кремля

https://glavred.info/world/10029635-sht ... oskve.html
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 6844684568466847
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