чик написав:moniks хотите подискутировать - аргументируйте. я за опоблок, бо вже не раз постил... они начали с того же, шо и нынешние. тигипко пробовал вводить все нынешние реформы от мфв один в один и сразу выбегали помаранжевые на майдан, янык засал и слился. в чём разница, шо эти наглее ?
За вышки бойка хотите вдвое переплатить? Кстати, где они сейчас? Я думаю, бойко, если его каким-то чудом выберут, отведет войска, и путлер захватит все, что хочет, а дальше он починет на лаврах где-то в Барвихе.
а вам не все равно? Вы думаете, что ваша жизнь как то измениться?
который без штатов и так бы уже настал или кому то не ясно, почему мы ешо на плаву
Та ладно. Курс с 8 до 28 - это на плаву? Погрузились даже больше чем должны были из-за войны, грабежа страны олигархами и той самой Америке, которая преднамеренно сбивает цены на все товары для продления существования долларовой пирамиды. Чего стоят только манипуляции со сталью на LME: Сталеваров топят с помощью LME