чик написав:moniks хотите подискутировать - аргументируйте. я за опоблок, бо вже не раз постил... они начали с того же, шо и нынешние. тигипко пробовал вводить все нынешние реформы от мфв один в один и сразу выбегали помаранжевые на майдан, янык засал и слился. в чём разница, шо эти наглее ?
За вышки бойка хотите вдвое переплатить? Кстати, где они сейчас? Я думаю, бойко, если его каким-то чудом выберут, отведет войска, и путлер захватит все, что хочет, а дальше он починет на лаврах где-то в Барвихе.
а вам не все равно? Вы думаете, что ваша жизнь как то измениться?
который без штатов и так бы уже настал или кому то не ясно, почему мы ешо на плаву
Та ладно. Курс с 8 до 28 - это на плаву? Погрузились даже больше чем должны были из-за войны, грабежа страны олигархами и той самой Америке, которая преднамеренно сбивает цены на все товары для продления существования долларовой пирамиды. Чего стоят только манипуляции со сталью на LME: Сталеваров топят с помощью LME
ЛАД написав:zzzzzz Всё так, но тем не менее обычно на нефтецены рубль реагирует достаточно заметно и оперативно. В этот раз пока нет.
P.s. Сейчас посмотрел - после того, как обвалились уже к 60 (на момент 59,81), появилась и реакция рубля - 66,05, упали уже почти на 50 коп.
Деревянный не ревальвировали, когда нефть росла с января по октябрь, поэтому, вероятно, могут себе позволить не девальвировать сейчас, когда она падает. Но запас прочности не очень большой - ЗВР с начала года удалось пополнить лишь на 15 млрд (а не 50, как можно было на профиците внешней торговли без усиления оттока капитала). Если цена ниже 60 надолго, то рубль будет падать дальше - до 80-100 за доллар.
zРадио написав:Если цена ниже 60 надолго, то рубль будет падать дальше - до 80-100 за доллар.
В их министерстве финансов считают так:
Средний курс доллара при этом должен составлять 64 рубля. В Министерстве финансов отметили, что стоимость нефти заложена в бюджет 2018 года в размере 40 долларов за баррель. Возможно повышение стоимости «черного золота». В этом случае дополнительный доход направится в Резервный фонд. Цена нефти в 40 долларов за баррель заложена в бюджете и двух следующих годов – 2019 и 2020. Такая же стоимость «черного золота» была заложена в прошлом трехгодичном бюджете. Однако не исключается, что расчетная цена за баррель может подняться до $45,6. https://pronedra.ru/industry/2018/02/01 ... 09008.html
Плохо что железо идет тем же путем. Ну в смысле изделия из стали.
та пофигу то железо, нефть, зерно все остальное
Средний уровень заработной платы в Украине в ближайшие три-четыре года вырастет до 15 тысяч гривен, Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева.
Я навіть не сумніваюсь в такому розмірі середньої заробітної плати. Інша справа - при якому курсі буде така зарплата через 3-4 роки. Світова криза вже давно назріла.Плюс внутрішні фактори - вибори. Навряд чи президент обереться в першому турі,а значить він вже буде слабший за теперішнього. Навряд чи в ВР пройде така кількість партій,як зараз.Думаю,пройде більша кількість,а це роздрібленість парламенту.Щоб створити коаліцію двох партій,як зараз,буде замало.Домолятись з трьома-чотирма партіями важче,а значить потрібно буде шукати компроміси.Висувати прем"єра і склад уряду легше коаліцією з двох партій,а з трьох-чотирьох-п"яти важче.Не забуваємо,що є квотний розподіл місць в уряді. Уряд працює більш злагоджено,якщо всі міністерські посади розподілені між двома партіми,як зараз.Наступний уряд буде формуватись з 3-4-5 фракцій,прем"єру важче буде управляти таким урядом.
prodigy написав:Средний уровень заработной платы в Украине в ближайшие три-четыре года вырастет до 15 тысяч гривен, Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева.
Я навіть не сумніваюсь в такому розмірі середньої заробітної плати. Інша справа - при якому курсі буде така зарплата через 3-4 роки.
возможен вариант средней ЗП 300-400 уе при курсе 40-50 т.е. те самые 15 000 грн вот правда - оно никак не повлияет на отток рабочей силы (вторая строчка из цитаты у вас опущена) "что положительно отразится на решении проблемы трудовой эмиграции из страны"