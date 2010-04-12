antikkristall написав:............ А вот соотношение между затратами на отопление+горячая вода и остальными расходами на содержание квартиры действительно интересно, чисто для сравнения со своими, лень искать квитанцию за март 2018, но в ноябрьской у меня отопление+горячая вода+содержание котельной составляет 1486 грн. из общих 2304 грн.+электричество за 80м2. Правда у нас температура никогда ниже 22 не бывает, обычно 23 -23.5.
pesikot .... И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ?
По просьбам трудящихся ( ) antikkristall, ноябрьская квитанция это за октябрь, не показательно, там ещё и отопления практически не было. "2304 грн.+электричество" - не понял, 2304 это включая электричество или ещё надо добавить?
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tea написав:Я навіть не сумніваюсь в такому розмірі середньої заробітної плати. Інша справа - при якому курсі буде така зарплата через 3-4 роки.
возможен вариант средней ЗП 300-400 уе при курсе 40-50 т.е. те самые 15 000 грн вот правда - оно никак не повлияет на отток рабочей силы
Як розвиваються світові кризи?На певному етапі проходить скорочення робочих місць "до кращих часів".Умовно,2 млн.поляків виїхали в Німеччину,Англію тощо,і працюють там.Настає криза і на тому заводі,де працює,умовно,20 тис.персоналу оголошують про скорочення на 20%.Кого будуть в першу чергу скорочувати - місцевих чи приїжджих?Звичайно,приїжджих,бо уряди країн при кризах піклуються про робочі місця для місцевих жителів.2 млн. поляків на час кризи повернуться в свою країну "до кращих часів".А значить українці в переважній більшості будуть повертатись в Україну. При світовій кризі відтоку робочої сили не буде,нікуди буде їхати.
tea написав:Я навіть не сумніваюсь в такому розмірі середньої заробітної плати.
А у меня сомнения есть.
При сохранении курса в пределах 30 грн за доллар такой высокой зарплате попросту неоткуда будет взяться (при средней зарплате 500 долларов общий ее размер превысит 60% прогнозного ВВП, что абсурдно само по себе).
При резкой девальвации же "инфляция" зарплат происходит значительно позже инфляции всего остального - мы это наблюдали и в 2009-2012, и в 2015-2018 гг.
Додевальвационный уровень в 400 долларов от августа 2008 был достигнут лишь в марте 2013 при 37-процентной девальвации.
А додельвационный уровень в 450 долларов от декабря 2013 не достигнут и до сегодня (сентябрь 2018 - 323 доллара) при 71-процентной девальвации.
Следовательно, текущий уровень валютной зарплаты является близким к возможному на отрезке пределу, и без девальвации рост гривневой зарплаты сильно замедлится.
НБУ и Кабмин уже сегодня прогнозируют падение темпов прироста номинальной зарплаты в 2019 на 16% при росте курса на 7%. А на 2020-й год - на 10% и 3% соответственно.
tea написав:Я навіть не сумніваюсь в такому розмірі середньої заробітної плати. Інша справа - при якому курсі буде така зарплата через 3-4 роки.
возможен вариант средней ЗП 300-400 уе при курсе 40-50 т.е. те самые 15 000 грн вот правда - оно никак не повлияет на отток рабочей силы
Як розвиваються світові кризи?На певному етапі проходить скорочення робочих місць "до кращих часів".Умовно,2 млн.поляків виїхали в Німеччину,Англію тощо,і працюють там.Настає криза і на тому заводі,де працює,умовно,20 тис.персоналу оголошують про скорочення на 20%.Кого будуть в першу чергу скорочувати - місцевих чи приїжджих?Звичайно,приїжджих,бо уряди країн при кризах піклуються про робочі місця для місцевих жителів.2 млн. поляків на час кризи повернуться в свою країну "до кращих часів".А значить українці в переважній більшості будуть повертатись в Україну. При світовій кризі відтоку робочої сили не буде,нікуди буде їхати.
Чай, Вы смешиваете в одну кучу разные вопросы. При "світовій кризі відтоку робочої сили не буде" (массового) при любой зарплате в Украине. Рева говорит не об этом, а о прекращении трудовой миграции именно благодаря росту зарплат, т.е. возможности заработать на более-менее пристойную жизнь, работая в Украине.
P.s. Народ, вам не кажется, что предвыборную кампанию начинать рановато? Да и обсуждение кандидатов несколько не серьёзное. Картинки по ссылкам Чая настолько чёрный пиар, что становится совсем грустно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
tea написав:Я навіть не сумніваюсь в такому розмірі середньої заробітної плати.
А у меня сомнения есть.
При сохранении курса в пределах 30 грн за доллар такой высокой зарплате попросту неоткуда будет взяться
Вже зараз середня зарплата в Україні більше 9000 грн.Рева казав про перспективу 3-4 років.Нічого неможливого не бачу.Подивіться на темпи зростання за останні два роки,коли українці масово повалили за кордон.
ЛАД написав:P.s. Народ, вам не кажется, что предвыборную кампанию начинать рановато? Да и обсуждение кандидатов несколько не серьёзное. Картинки по ссылкам Чая настолько чёрный пиар, что становится совсем грустно.
Хочемо ми того,чи ні,але передвиборча кампанія вже йде.Вона буде найбрудніша за всю історію.Ті білборди,які з"явились вчора в Києві,ще квіточки у порівнянні з тим,що буде з"являтись поближче до дати виборів.
ЛАД написав:P.s. Народ, вам не кажется, что предвыборную кампанию начинать рановато? Да и обсуждение кандидатов несколько не серьёзное. Картинки по ссылкам Чая настолько чёрный пиар, что становится совсем грустно.
Хочемо ми того,чи ні,але передвиборча кампанія вже йде.Вона буде найбрудніша за всю історію.Ті білборди,які з"явились вчора в Києві,ще квіточки у порівнянні з тим,що буде з"являтись поближче до дати виборів.
Так будем и здесь грязь разводить? Кстати, ссылка prodigy на главред по поводу нового фонда президента тоже относится к чёрному пиару.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
tea написав:Хочемо ми того,чи ні,але передвиборча кампанія вже йде.Вона буде найбрудніша за всю історію.Ті білборди,які з"явились вчора в Києві,ще квіточки у порівнянні з тим,що буде з"являтись поближче до дати виборів.
Выделенную фразу я слышу большую часть своей сознательной жизни каждые пять лет. П.С. И борды явление не новое. Вспомните яныка со слуховым аппаратом "почую кожного"? "Это Киев, детка" (с) Там много творческих людей
tea написав:Я навіть не сумніваюсь в такому розмірі середньої заробітної плати.
А у меня сомнения есть.
При сохранении курса в пределах 30 грн за доллар такой высокой зарплате попросту неоткуда будет взяться
Вже зараз середня зарплата в Україні більше 9000 грн.Рева казав про перспективу 3-4 років.Нічого неможливого не бачу.Подивіться на темпи зростання за останні два роки,коли українці масово повалили за кордон.
Если пишете о 2 последних годах, значит дальше 1-го обзаца мой пост не прочитали Я как раз пояснял, почему был период бурного роста, и почему он пришелся на последние 2 года, а не какие-то другие, и почему он завершился.
Если посмотрите на гривневую динамику 2014-2015, то никакого "ралли" зарплат там не найдете - только "ралли" курса валюты и цен