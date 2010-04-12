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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 лис, 2018 17:31
чик написав: prodigy написав:
п.с. только не Жуля
раньше голосовал за рыг, лишь бы не вона, теперь лишь бы не воны, страна-народ в таком режиме долго не выдержат, а вечно воевать, списывать всё на попередников и морить людей не получится. стимулов и единства нет, а опыт переворотов вже е...
Не понял, "лишь бы не..." кто?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Суб 24 лис, 2018 17:40
Журналист чистый манипулятор о порохолиз,когда показывает Тимошенко сразу "адвокат Кремля"(я не сторонник Тимошенко),надо было попробовать за 5 лет перестать дерибанить бюджет ,врубать Роттердам + и делить бабки с Ахметовым делая ему +76% прироста бабла в нищей стране,а за мальдивы,офшоры и липецкие фабрики я вообще молчу и кричать на каждом углу,что дал из своих личных средств на армию миллионы украв при этом с гонтаревой и Ко миллиарды легко.Подтекст в передаче явный.Вот с чем я согласен,так это с тем ,что каждый последующий президент хуже предыдущего.порох полное разочарование.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 17:47
Yuri_T написав: Сибарит написав:
Основными бенефициарами распродаж станут крупные сети и импортеры, которым для пополнения запасов новым неликвидом нужна безналичная валюта.
просто дедушка живёт в мире конца 80-х.
ему сложно понять, что для покупок в такие дни наличные уже почти не нужны, а рулят
гривневые кредитные карты с грейсом.
хрен там ... накидал в la moda ( одежда) товаров в корзину, как раз по вашему сценарию, а пункт оплаты картой куда-то пропал , да и многие магазины не дураки они свой потерянный процент до 2,7% часто прибавляют к цене покупки , перенося комиссионные банка на плечи клиента, либо уже в самой корзине оказывается что не все товары магазина можно оплатить картой , это и товары партнеров и еще хз что 1001 причина отказать в оплате картой, а там где эта оплата возможна безусловно там цена обычно значительно выше чем на 2,7% , пока в Польше возвращают VAT ( ПДВ) иностранцам , а в Украине пока что не облагают покупки частных лиц ПДВ ( до нового года) выгодней покупать у барыг челноков либо самому в Польше, а вот с Нового года ждите подорожания на 20%
и не останется дешевых интернет магазинов, все цены будут + - как в сетевых типа АЛЛО Конфи Фокстрот Мойо и т.п.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 17:59
hxbbgaf написав: Tolevas написав:
Евро снова пошло вниз. Вот теперь интересно - опустится ли ниже уровня 12 ноября.
Трамп явно заигрался. Я, конечно, ничего не имею против снижения нефти, но заниматься откровенными ценовыми манипуляциями в твиттере - это, по-моему, перебор. Он сейчас зашортил, перейдет в лонг и напишел, что дешевая нефть - это плохо и буиттокарасти.
вспоминаем Демурку с его нефтью по $9-12 в 2019
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Додано: Суб 24 лис, 2018 18:02
prodigy написав: zzzzzz написав:
Нефть хорошо упала.
Плохо что железо идет тем же путем. Ну в смысле изделия из стали.
та пофигу то железо, нефть, зерно все остальное
Средний уровень заработной платы в Украине в ближайшие три-четыре года вырастет до 15 тысяч гривен, что положительно отразится на решении проблемы трудовой эмиграции из страны. Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева.
вы это сказали с иронией , я надеюсь на это . Или вы не в курсе зарплат а Европе ? 15 000 грн зарплаты не решает разве что это будет минимальная зарплата при нынешнем курсе валют.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 18:02
tea написав: zРадио написав: tea написав:
Я навіть не сумніваюсь в такому розмірі середньої заробітної плати.
А у меня сомнения есть.
При сохранении курса в пределах 30 грн за доллар такой высокой зарплате попросту неоткуда будет взяться
Вже зараз середня зарплата в Україні більше 9000 грн.Рева казав про перспективу 3-4 років.Нічого неможливого не бачу.Подивіться на темпи зростання за останні два роки,коли українці масово повалили за кордон.
По госкомстату 7000+, не?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Суб 24 лис, 2018 18:04
Ruslan2453 написав:
Журналист чистый манипулятор о порохолиз,когда показывает Тимошенко сразу "адвокат Кремля"(я не сторонник Тимошенко),надо было попробовать за 5 лет перестать дерибанить бюджет ,врубать Роттердам + и делить бабки с Ахметовым делая ему +76% прироста бабла в нищей стране,а за мальдивы,офшоры и липецкие фабрики я вообще молчу и кричать на каждом углу,что дал из своих личных средств на армию миллионы украв при этом с гонтаревой и Ко миллиарды легко.Подтекст в передаче явный.Вот с чем я согласен,так это с тем ,что каждый последующий президент хуже предыдущего.порох полное разочарование.
По крайней предложению, и шо теперь? Будем проверять, какой будет Джулька президент?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Суб 24 лис, 2018 18:11
Binimovich написав: Ruslan2453 написав:
Журналист чистый манипулятор о порохолиз,когда показывает Тимошенко сразу "адвокат Кремля"(я не сторонник Тимошенко),надо было попробовать за 5 лет перестать дерибанить бюджет ,врубать Роттердам + и делить бабки с Ахметовым делая ему +76% прироста бабла в нищей стране,а за мальдивы,офшоры и липецкие фабрики я вообще молчу и кричать на каждом углу,что дал из своих личных средств на армию миллионы украв при этом с гонтаревой и Ко миллиарды легко.Подтекст в передаче явный.Вот с чем я согласен,так это с тем ,что каждый последующий президент хуже предыдущего.порох полное разочарование.
По крайней предложению, и шо теперь? Будем проверять, какой будет Джулька президент?
надеюсь она не будет
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