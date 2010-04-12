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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6847684868496850

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 938
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
598
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 18:27

ЛАД

за кого вам грустно?

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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 18:30

  tea написав:
  zРадио написав:
  tea написав:Я навіть не сумніваюсь в такому розмірі середньої заробітної плати.


А у меня сомнения есть.

При сохранении курса в пределах 30 грн за доллар такой высокой зарплате попросту неоткуда будет взяться

Вже зараз середня зарплата в Україні більше 9000 грн.Рева казав про перспективу 3-4 років.Нічого неможливого не бачу.Подивіться на темпи зростання за останні два роки,коли українці масово повалили за кордон.


согласен, что 9к средняя в Киеве...по стране не больше 7к (а в селе и 3к нет)

если только с учетом миллионных доходов министров и топ-менеджеров :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 18:36

  tea написав:Є чотири найрейтинговіші кандидати,один з яких,скоріш за все,і стане президентом.Вакарчука і Зеленського не рахую,бо їх включають в рейтинги без їх бажання балотуватись.


Зеленский идет, уже вроде и предвыборный штаб сформирован, и даже текст обращения о своем походе на выборы написан, по слухам обращение выйдет в эфир по юморной традиции квартала вечером 31 декабря.
Как на самом деле будет, посмотрим, тут осталось несколько недель.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 18:46

  ЛАД написав:
  antikkristall написав:............
А вот соотношение между затратами на отопление+горячая вода и остальными расходами на содержание квартиры действительно интересно, чисто для сравнения со своими, лень искать квитанцию за март 2018, но в ноябрьской у меня отопление+горячая вода+содержание котельной составляет 1486 грн. из общих 2304 грн.+электричество за 80м2. Правда у нас температура никогда ниже 22 не бывает, обычно 23 -23.5.

pesikot
....
И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ?

По просьбам трудящихся ( :) )
Зображення
antikkristall, ноябрьская квитанция это за октябрь, не показательно, там ещё и отопления практически не было. "2304 грн.+электричество" - не понял, 2304 это включая электричество или ещё надо добавить?


Что это за Ылитный трактор на 341 грн Вам снег начистил в октябре месяце ? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 18:53

  freeze написав:
  tea написав:Є чотири найрейтинговіші кандидати,один з яких,скоріш за все,і стане президентом.Вакарчука і Зеленського не рахую,бо їх включають в рейтинги без їх бажання балотуватись.


Зеленский идет, уже вроде и предвыборный штаб сформирован, и даже текст обращения о своем походе на выборы написан, по слухам обращение выйдет в эфир по юморной традиции квартала вечером 31 декабря.
Как на самом деле будет, посмотрим, тут осталось несколько недель.


новые билборды с надписью "Президент – слуга народа. Вскоре".
Последние полгода Зеленский в "Лиге смеха" и "Вечернем квартале" много шутил о походе на выборы. Теперь, говорят собеседники LIGA.net, комик начал всерьез готовиться к избирательной кампании. В среде политтехнологов всерьез обсуждают появление нового клиента: оплачена зимняя реклама на радио и билбордах с лозунгом: "Я не шучу".


https://www.liga.net/politics/articles/ ... nyy-lozung
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:03

  freeze написав:
  tea написав:Є чотири найрейтинговіші кандидати,один з яких,скоріш за все,і стане президентом.Вакарчука і Зеленського не рахую,бо їх включають в рейтинги без їх бажання балотуватись.


Зеленский идет, уже вроде и предвыборный штаб сформирован

Президент у воюючій країні це ще й Верховний Головнокомандувач.
А з Зеленського Головнокомандувач як з Кверті - програміст.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:15

  tea написав:Президент у воюючій країні це ще й Верховний Головнокомандувач.
А з Зеленського Головнокомандувач як з Кверті - програміст.


Это не аргумент, кондитер стал Главнокомандующим, и ничего. Бывший коммунист был Главнокомандующим, директор завода был, банкир был, гопник был.
Если выберут, назначит, например, Гриценко министром обороны. Путь работает.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:23

  tea написав:
  zРадио написав:
  tea написав:Я навіть не сумніваюсь в такому розмірі середньої заробітної плати.


А у меня сомнения есть.

При сохранении курса в пределах 30 грн за доллар такой высокой зарплате попросту неоткуда будет взяться

Вже зараз середня зарплата в Україні більше 9000 грн.Рева казав про перспективу 3-4 років.Нічого неможливого не бачу.Подивіться на темпи зростання за останні два роки,коли українці масово повалили за кордон.

Дуже фундаментальний фактор. Різноробочі поїхали - отже всім іншим підвисять ЗП. :mrgreen: Яка там макроекономіка. :D
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freeze
Кондитер, директор, гопник и банкир - они все бывшие коммунисты.
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