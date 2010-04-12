tea написав:Я навіть не сумніваюсь в такому розмірі середньої заробітної плати.
А у меня сомнения есть.
При сохранении курса в пределах 30 грн за доллар такой высокой зарплате попросту неоткуда будет взяться
Вже зараз середня зарплата в Україні більше 9000 грн.Рева казав про перспективу 3-4 років.Нічого неможливого не бачу.Подивіться на темпи зростання за останні два роки,коли українці масово повалили за кордон.
согласен, что 9к средняя в Киеве...по стране не больше 7к (а в селе и 3к нет)
если только с учетом миллионных доходов министров и топ-менеджеров
tea написав:Є чотири найрейтинговіші кандидати,один з яких,скоріш за все,і стане президентом.Вакарчука і Зеленського не рахую,бо їх включають в рейтинги без їх бажання балотуватись.
Зеленский идет, уже вроде и предвыборный штаб сформирован, и даже текст обращения о своем походе на выборы написан, по слухам обращение выйдет в эфир по юморной традиции квартала вечером 31 декабря. Как на самом деле будет, посмотрим, тут осталось несколько недель.
antikkristall написав:............ А вот соотношение между затратами на отопление+горячая вода и остальными расходами на содержание квартиры действительно интересно, чисто для сравнения со своими, лень искать квитанцию за март 2018, но в ноябрьской у меня отопление+горячая вода+содержание котельной составляет 1486 грн. из общих 2304 грн.+электричество за 80м2. Правда у нас температура никогда ниже 22 не бывает, обычно 23 -23.5.
pesikot .... И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ?
По просьбам трудящихся ( ) antikkristall, ноябрьская квитанция это за октябрь, не показательно, там ещё и отопления практически не было. "2304 грн.+электричество" - не понял, 2304 это включая электричество или ещё надо добавить?
Что это за Ылитный трактор на 341 грн Вам снег начистил в октябре месяце ?
tea написав:Є чотири найрейтинговіші кандидати,один з яких,скоріш за все,і стане президентом.Вакарчука і Зеленського не рахую,бо їх включають в рейтинги без їх бажання балотуватись.
Зеленский идет, уже вроде и предвыборный штаб сформирован, и даже текст обращения о своем походе на выборы написан, по слухам обращение выйдет в эфир по юморной традиции квартала вечером 31 декабря. Как на самом деле будет, посмотрим, тут осталось несколько недель.
новые билборды с надписью "Президент – слуга народа. Вскоре".
Последние полгода Зеленский в "Лиге смеха" и "Вечернем квартале" много шутил о походе на выборы. Теперь, говорят собеседники LIGA.net, комик начал всерьез готовиться к избирательной кампании. В среде политтехнологов всерьез обсуждают появление нового клиента: оплачена зимняя реклама на радио и билбордах с лозунгом: "Я не шучу".
tea написав:Президент у воюючій країні це ще й Верховний Головнокомандувач. А з Зеленського Головнокомандувач як з Кверті - програміст.
Это не аргумент, кондитер стал Главнокомандующим, и ничего. Бывший коммунист был Главнокомандующим, директор завода был, банкир был, гопник был. Если выберут, назначит, например, Гриценко министром обороны. Путь работает.
tea написав:Я навіть не сумніваюсь в такому розмірі середньої заробітної плати.
А у меня сомнения есть.
При сохранении курса в пределах 30 грн за доллар такой высокой зарплате попросту неоткуда будет взяться
Вже зараз середня зарплата в Україні більше 9000 грн.Рева казав про перспективу 3-4 років.Нічого неможливого не бачу.Подивіться на темпи зростання за останні два роки,коли українці масово повалили за кордон.
Дуже фундаментальний фактор. Різноробочі поїхали - отже всім іншим підвисять ЗП. Яка там макроекономіка.