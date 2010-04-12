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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6849685068516852>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 938
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
598
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:43

  Vial написав:freeze
Кондитер, директор, гопник и банкир - они все бывшие коммунисты.

А клоун - он просто клоун.
А предвыборный штаб у него давно существует.
Дочка одного из моих знакомых в нем работает еще с лета текущего года.
Клоуны они такие :mrgreen:
Только не юля
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:56

  Vial написав:freeze
Кондитер, директор, гопник и банкир - они все бывшие коммунисты.


Петр Алексеевич не был коммунистом, не успел, хотя в СДПУ-О одновременно с Медведчуком такое было.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:10

  freeze написав:
  Vial написав:freeze
Кондитер, директор, гопник и банкир - они все бывшие коммунисты.


Петр Алексеевич не был коммунистом, не успел, хотя в СДПУ-О одновременно с Медведчуком такое было.

А вы тоже со всеми бизнес-партнёрами дела имеете ? или с кем-то таки дел не имеете...
Я это к тому, что Порошенко ещё в 2000 году вышел из СДПУ(о)
Или из-за поребрика такая методичка пришла топить, что Порошенко и Медведчук - до сих пор "партнёры" ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:18

pesikot
Президент Украины Петр Порошенко и кум Путина Виктор Медведчук регулярно и часто проводят тайные встречи. Об этом узнали журналисты-расследователи программы "Схемы". К тому же, встречаются политики как в помещении Администрации Президента, так и дома.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119



https://nv.ua/ukraine/skhemy-rasskazali ... 09058.html
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 24 лис, 2018 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:18

  freeze написав:
  tea написав:Президент у воюючій країні це ще й Верховний Головнокомандувач.
А з Зеленського Головнокомандувач як з Кверті - програміст.


Это не аргумент, кондитер стал Главнокомандующим, и ничего. Бывший коммунист был Главнокомандующим, директор завода был, банкир был, гопник был.

Кучма пройшов деякі щабелі влади.Він став президентом після прем"єрства.Ющенко теж спочатку був прем"єром,потім став президентом.Яник взагалі кросавчєг - був двічі прем"єром перед тим,як стати президентом.А до цього був губернатором найбільшої області.Порошенко встиг побути Головою Ради НБУ,Секретарем РНБО при Ющенко,міністром закордонних справ,віце-прем"єром з Євроінтеграції і торгівлі при Янику.
Головнокомандувач зара має бути такий,якому б довіряли хлопці на передовій,ті,що мерзнуть в окопах.
Наведу ще одну цифру з бюджету-19.
Зараз на першій лінії оборони катастрофічно не вистачає кадрів,бо ті,в кого закінчуються контракти,не продовжують їх,а нових бажаючих немає.
Зараз зарплатня на першій лінії починається з 17 тис.грн.В бюджеті-19 закладено,що мінімальна зарплатня буде підвищена і складатиме 21 тис.грн.Це теж не той рівень,який би дозволив доукомплектувати на 100% першу лінію оборони.
Путін до того моменту,доки не введе Північний потік-2,буде залежати від української труби і тричі подумає,перш ніж напасти на Україну.Після вводу ПП-2 його вже нічого не зупинятиме.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:21

  BIGor написав:
  tea написав:Вже зараз середня зарплата в Україні більше 9000 грн.Рева казав про перспективу 3-4 років.Нічого неможливого не бачу.Подивіться на темпи зростання за останні два роки,коли українці масово повалили за кордон.

Дуже фундаментальний фактор. Різноробочі поїхали - отже всім іншим підвисять ЗП. :mrgreen: Яка там макроекономіка. :D

Поїхали всі - від різноробочих до водіїв,медиків,вчителів тощо.
Вчителька року-2017 в Україні звільнилась зі школи і поїхала в Італію бабі ж*** мити.
https://www.youtube.com/watch?v=CyKcYE1wNFc
Востаннє редагувалось tea в Суб 24 лис, 2018 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:21

  tea написав:Путін до того моменту,доки не введе Північний потік-2,буде залежати від української труби і тричі подумає,перш ніж напасти на Україну.Після вводу ПП-2 його вже нічого не зупинятиме.
Це при виконанні кількох умов
а - на момент закінчення він ще буде живим
б - на момент закінчення росія ще буде цілою
в - на момент закінчення в російській казні будуть гроші на зброю і операції за межами росії....

Так що
Якщо довго сидіти на березі ріки. то можна побачити труп ворога який пропливе повз тебе....
Східна мудрість ТМ(с)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:26

  budivelnik написав:
  tea написав:Путін до того моменту,доки не введе Північний потік-2,буде залежати від української труби і тричі подумає,перш ніж напасти на Україну.Після вводу ПП-2 його вже нічого не зупинятиме.
Це при виконанні кількох умов
а - на момент закінчення він ще буде живим
б - на момент закінчення росія ще буде цілою

Арестович у Фейсбуці запропонував,коли розвалиться Росія по Уралу,то європейську частину приєднати до України.
Каже - буде відновлення Київської Русі.
https://www.facebook.com/alexey.arestov ... 7380827330
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:35

  yama написав:хрен там ... накидал в la moda ( одежда) товаров в корзину, как раз по вашему сценарию, а пункт оплаты картой куда-то пропал , да и многие магазины не дураки они свой потерянный процент до 2,7% часто прибавляют к цене покупки , перенося комиссионные банка на плечи клиента, либо уже в самой корзине оказывается что не все товары магазина можно оплатить картой , это и товары партнеров и еще хз что 1001 причина отказать в оплате картой, а там где эта оплата возможна безусловно там цена обычно значительно выше чем на 2,7% , пока в Польше возвращают VAT ( ПДВ) иностранцам , а в Украине пока что не облагают покупки частных лиц ПДВ ( до нового года) выгодней покупать у барыг челноков либо самому в Польше, а вот с Нового года ждите подорожания на 20% :lol: и не останется дешевых интернет магазинов, все цены будут + - как в сетевых типа АЛЛО Конфи Фокстрот Мойо и т.п.


Речь об интернет-магазинах? Там да, самый выгодный вариант наличку на карту продавца положить. Я в этом месяце как раз из-за покупок в Инет-магазинах и не рассчитал с объемом нужной мне на месяц налички. В обычных везде расчет картой и никаких наценок. по сравнению с налом.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:40

  tea написав:
  budivelnik написав:
  tea написав:Путін до того моменту,доки не введе Північний потік-2,буде залежати від української труби і тричі подумає,перш ніж напасти на Україну.Після вводу ПП-2 його вже нічого не зупинятиме.
Це при виконанні кількох умов
а - на момент закінчення він ще буде живим
б - на момент закінчення росія ще буде цілою

Арестович у Фейсбуці запропонував,коли розвалиться Росія по Уралу,то європейську частину приєднати до України.
Каже - буде відновлення Київської Русі.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2192367380827330

Ні в якому разі. Ракову пухлину видаляють і утилізують, а не приєднують до здорового тіла.
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