Vial написав:freeze Кондитер, директор, гопник и банкир - они все бывшие коммунисты.
Петр Алексеевич не был коммунистом, не успел, хотя в СДПУ-О одновременно с Медведчуком такое было.
А вы тоже со всеми бизнес-партнёрами дела имеете ? или с кем-то таки дел не имеете... Я это к тому, что Порошенко ещё в 2000 году вышел из СДПУ(о) Или из-за поребрика такая методичка пришла топить, что Порошенко и Медведчук - до сих пор "партнёры" ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot Президент Украины Петр Порошенко и кум Путина Виктор Медведчук регулярно и часто проводят тайные встречи. Об этом узнали журналисты-расследователи программы "Схемы". К тому же, встречаются политики как в помещении Администрации Президента, так и дома. https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
tea написав:Президент у воюючій країні це ще й Верховний Головнокомандувач. А з Зеленського Головнокомандувач як з Кверті - програміст.
Это не аргумент, кондитер стал Главнокомандующим, и ничего. Бывший коммунист был Главнокомандующим, директор завода был, банкир был, гопник был.
Кучма пройшов деякі щабелі влади.Він став президентом після прем"єрства.Ющенко теж спочатку був прем"єром,потім став президентом.Яник взагалі кросавчєг - був двічі прем"єром перед тим,як стати президентом.А до цього був губернатором найбільшої області.Порошенко встиг побути Головою Ради НБУ,Секретарем РНБО при Ющенко,міністром закордонних справ,віце-прем"єром з Євроінтеграції і торгівлі при Янику. Головнокомандувач зара має бути такий,якому б довіряли хлопці на передовій,ті,що мерзнуть в окопах. Наведу ще одну цифру з бюджету-19. Зараз на першій лінії оборони катастрофічно не вистачає кадрів,бо ті,в кого закінчуються контракти,не продовжують їх,а нових бажаючих немає. Зараз зарплатня на першій лінії починається з 17 тис.грн.В бюджеті-19 закладено,що мінімальна зарплатня буде підвищена і складатиме 21 тис.грн.Це теж не той рівень,який би дозволив доукомплектувати на 100% першу лінію оборони. Путін до того моменту,доки не введе Північний потік-2,буде залежати від української труби і тричі подумає,перш ніж напасти на Україну.Після вводу ПП-2 його вже нічого не зупинятиме.
tea написав:Вже зараз середня зарплата в Україні більше 9000 грн.Рева казав про перспективу 3-4 років.Нічого неможливого не бачу.Подивіться на темпи зростання за останні два роки,коли українці масово повалили за кордон.
Дуже фундаментальний фактор. Різноробочі поїхали - отже всім іншим підвисять ЗП. Яка там макроекономіка.
tea написав:Путін до того моменту,доки не введе Північний потік-2,буде залежати від української труби і тричі подумає,перш ніж напасти на Україну.Після вводу ПП-2 його вже нічого не зупинятиме.
Це при виконанні кількох умов а - на момент закінчення він ще буде живим б - на момент закінчення росія ще буде цілою в - на момент закінчення в російській казні будуть гроші на зброю і операції за межами росії....
Так що Якщо довго сидіти на березі ріки. то можна побачити труп ворога який пропливе повз тебе.... Східна мудрість ТМ(с)
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
yama написав:хрен там ... накидал в la moda ( одежда) товаров в корзину, как раз по вашему сценарию, а пункт оплаты картой куда-то пропал , да и многие магазины не дураки они свой потерянный процент до 2,7% часто прибавляют к цене покупки , перенося комиссионные банка на плечи клиента, либо уже в самой корзине оказывается что не все товары магазина можно оплатить картой , это и товары партнеров и еще хз что 1001 причина отказать в оплате картой, а там где эта оплата возможна безусловно там цена обычно значительно выше чем на 2,7% , пока в Польше возвращают VAT ( ПДВ) иностранцам , а в Украине пока что не облагают покупки частных лиц ПДВ ( до нового года) выгодней покупать у барыг челноков либо самому в Польше, а вот с Нового года ждите подорожания на 20% и не останется дешевых интернет магазинов, все цены будут + - как в сетевых типа АЛЛО Конфи Фокстрот Мойо и т.п.
Речь об интернет-магазинах? Там да, самый выгодный вариант наличку на карту продавца положить. Я в этом месяце как раз из-за покупок в Инет-магазинах и не рассчитал с объемом нужной мне на месяц налички. В обычных везде расчет картой и никаких наценок. по сравнению с налом.
tea написав:Путін до того моменту,доки не введе Північний потік-2,буде залежати від української труби і тричі подумає,перш ніж напасти на Україну.Після вводу ПП-2 його вже нічого не зупинятиме.
Це при виконанні кількох умов а - на момент закінчення він ще буде живим б - на момент закінчення росія ще буде цілою
Арестович у Фейсбуці запропонував,коли розвалиться Росія по Уралу,то європейську частину приєднати до України. Каже - буде відновлення Київської Русі. https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2192367380827330
Ні в якому разі. Ракову пухлину видаляють і утилізують, а не приєднують до здорового тіла.