budivelnik написав:Це при виконанні кількох умов а - на момент закінчення він ще буде живим б - на момент закінчення росія ще буде цілою
Арестович у Фейсбуці запропонував,коли розвалиться Росія по Уралу,то європейську частину приєднати до України. Каже - буде відновлення Київської Русі. https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2192367380827330
Ні в якому разі. Ракову пухлину видаляють і утилізують, а не приєднують до здорового тіла.
Тут навіть не суть в раковій пухлині... Тут в іншому Вже 100 років спочатку СРСР а потім і РФ пробували вирішити проблеми Нечерноземя... Їм це не вдалось То навіщо собі на шию вішати території,які каменем потягнуть нашу економіку на дно? Ба більше Я навіть не впевнений що потрібно підтримувати приєднання Кубані... адже це автоматично створить єдиний кордон з нестабільним мусульманським Кавказом....