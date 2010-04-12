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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6849685068516852

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 938
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
598
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:41

  pesikot написав:Я это к тому, что Порошенко ещё в 2000 году вышел из СДПУ(о)


А где логика?
И гопник уже дважды отсидел к моменту как стал Главнокомандующим. И что?
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:00

  Ruslan2453 написав: Головнокомандувач во время Иловайского котла покупающий в Испанской аптеке себе витаминки.....,да он такой "Головнокомандувач",то уж лучше Зеленский.


Зеленский - пишем, Коломойский в уме... Вариант, мягко говоря, не очень...
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:04

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Если выберут, назначит, например, Гриценко министром обороны. Путь работает.

Той напрацював :mrgreen:
І під час війни з росією проявив себе як "справжній" офіцер :cry:
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:06

  ihorkyiv написав:
  tea написав:
  budivelnik написав:Це при виконанні кількох умов
а - на момент закінчення він ще буде живим
б - на момент закінчення росія ще буде цілою
Арестович у Фейсбуці запропонував,коли розвалиться Росія по Уралу,то європейську частину приєднати до України.
Каже - буде відновлення Київської Русі.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2192367380827330

Ні в якому разі. Ракову пухлину видаляють і утилізують, а не приєднують до здорового тіла.
Тут навіть не суть в раковій пухлині...
Тут в іншому
Вже 100 років спочатку СРСР а потім і РФ пробували вирішити проблеми Нечерноземя...
Їм це не вдалось
То навіщо собі на шию вішати території,які каменем потягнуть нашу економіку на дно?
Ба більше
Я навіть не впевнений що потрібно підтримувати приєднання Кубані... адже це автоматично створить єдиний кордон з нестабільним мусульманським Кавказом....

ПС
А арестович не експерт
це розмовляюча голова з тезами які викликають емоції.але не мають нічого спільного з експертними оцінками..
https://uainfo.org/blognews/266504-lzhec-troll-devstvennik-ili-biografiya-voennogo-eksperta-arestovicha.html
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:20

  ihorkyiv написав:Ні в якому разі. Ракову пухлину видаляють і утилізують, а не приєднують до здорового тіла.


Плюсую! Арестович, выходит, такая же вата, как и "крымнаши", которым обязательно нужно присоединять к себе какие-то балласты.

Когда РФ будет разваливаться, нам нужно будет защищать себя, как никогда раньше. Историю забывать не стоит - на месте мордора может образоваться только другой мордор! Век назад россия так распадалась, что украинским территориям досталось больше, чем каким-либо другим.

PS: я скептичен относительно возможности развала РФ в ближайшей исторической перспективе (10-15 лет), но в средней (20-50 лет) это случится наверняка. И встречать этот развал нужно будет не с ухмылкой на лице, а автоматом в руках
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:39

  freeze написав:
  ЛАД написав:
  antikkristall написав:............
А вот соотношение между затратами на отопление+горячая вода и остальными расходами на содержание квартиры действительно интересно, чисто для сравнения со своими, лень искать квитанцию за март 2018, но в ноябрьской у меня отопление+горячая вода+содержание котельной составляет 1486 грн. из общих 2304 грн.+электричество за 80м2. Правда у нас температура никогда ниже 22 не бывает, обычно 23 -23.5.

pesikot
....
И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ?

По просьбам трудящихся ( :) )
Зображення
antikkristall, ноябрьская квитанция это за октябрь, не показательно, там ещё и отопления практически не было. "2304 грн.+электричество" - не понял, 2304 это включая электричество или ещё надо добавить?


Что это за Ылитный трактор на 341 грн Вам снег начистил в октябре месяце ? :roll:

Я привёл платёжку за март. О ноябрьской писал антикристалл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:47

  ЛАД написав:
  antikkristall написав:............
А вот соотношение между затратами на отопление+горячая вода и остальными расходами на содержание квартиры действительно интересно, чисто для сравнения со своими, лень искать квитанцию за март 2018, но в ноябрьской у меня отопление+горячая вода+содержание котельной составляет 1486 грн. из общих 2304 грн.+электричество за 80м2. Правда у нас температура никогда ниже 22 не бывает, обычно 23 -23.5.

pesikot
....
И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ?

По просьбам трудящихся ( :) )
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antikkristall, ноябрьская квитанция это за октябрь, не показательно, там ещё и отопления практически не было. "2304 грн.+электричество" - не понял, 2304 это включая электричество или ещё надо добавить?

Знакомая платёжка . Дом средний или верхний ? За снег платите столько же как и владелец 120+ метров?
Востаннє редагувалось serg1974 в Суб 24 лис, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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моё ОСМД утвердило новые тарифы на новый отопительный сезон:
отопление было 1057 грн/ГДж стало 1373 грн/ГДж плюс 30 процентов
горячая вода было 91 грн/куб стало 114 грн/куб плюс 25 процентов
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