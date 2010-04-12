Додано: Суб 24 лис, 2018 21:20

ihorkyiv написав: Ні в якому разі. Ракову пухлину видаляють і утилізують, а не приєднують до здорового тіла. Ні в якому разі. Ракову пухлину видаляють і утилізують, а не приєднують до здорового тіла.

Плюсую! Арестович, выходит, такая же вата, как и "крымнаши", которым обязательно нужно присоединять к себе какие-то балласты.Когда РФ будет разваливаться, нам нужно будет защищать себя, как никогда раньше. Историю забывать не стоит - на месте мордора может образоваться только другой мордор! Век назад россия так распадалась, что украинским территориям досталось больше, чем каким-либо другим.PS: я скептичен относительно возможности развала РФ в ближайшей исторической перспективе (10-15 лет), но в средней (20-50 лет) это случится наверняка. И встречать этот развал нужно будет не с ухмылкой на лице, а автоматом в руках