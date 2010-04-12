budivelnik написав:Це при виконанні кількох умов а - на момент закінчення він ще буде живим б - на момент закінчення росія ще буде цілою
Арестович у Фейсбуці запропонував,коли розвалиться Росія по Уралу,то європейську частину приєднати до України. Каже - буде відновлення Київської Русі. https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2192367380827330
Ні в якому разі. Ракову пухлину видаляють і утилізують, а не приєднують до здорового тіла.
Тут навіть не суть в раковій пухлині... Тут в іншому Вже 100 років спочатку СРСР а потім і РФ пробували вирішити проблеми Нечерноземя... Їм це не вдалось То навіщо собі на шию вішати території,які каменем потягнуть нашу економіку на дно? Ба більше Я навіть не впевнений що потрібно підтримувати приєднання Кубані... адже це автоматично створить єдиний кордон з нестабільним мусульманським Кавказом....
ihorkyiv написав:Ні в якому разі. Ракову пухлину видаляють і утилізують, а не приєднують до здорового тіла.
Плюсую! Арестович, выходит, такая же вата, как и "крымнаши", которым обязательно нужно присоединять к себе какие-то балласты.
Когда РФ будет разваливаться, нам нужно будет защищать себя, как никогда раньше. Историю забывать не стоит - на месте мордора может образоваться только другой мордор! Век назад россия так распадалась, что украинским территориям досталось больше, чем каким-либо другим.
PS: я скептичен относительно возможности развала РФ в ближайшей исторической перспективе (10-15 лет), но в средней (20-50 лет) это случится наверняка. И встречать этот развал нужно будет не с ухмылкой на лице, а автоматом в руках
antikkristall написав:............ А вот соотношение между затратами на отопление+горячая вода и остальными расходами на содержание квартиры действительно интересно, чисто для сравнения со своими, лень искать квитанцию за март 2018, но в ноябрьской у меня отопление+горячая вода+содержание котельной составляет 1486 грн. из общих 2304 грн.+электричество за 80м2. Правда у нас температура никогда ниже 22 не бывает, обычно 23 -23.5.
pesikot .... И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ?
По просьбам трудящихся ( ) antikkristall, ноябрьская квитанция это за октябрь, не показательно, там ещё и отопления практически не было. "2304 грн.+электричество" - не понял, 2304 это включая электричество или ещё надо добавить?
Что это за Ылитный трактор на 341 грн Вам снег начистил в октябре месяце ?
Я привёл платёжку за март. О ноябрьской писал антикристалл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
antikkristall написав:............ А вот соотношение между затратами на отопление+горячая вода и остальными расходами на содержание квартиры действительно интересно, чисто для сравнения со своими, лень искать квитанцию за март 2018, но в ноябрьской у меня отопление+горячая вода+содержание котельной составляет 1486 грн. из общих 2304 грн.+электричество за 80м2. Правда у нас температура никогда ниже 22 не бывает, обычно 23 -23.5.
pesikot .... И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ?
По просьбам трудящихся ( ) antikkristall, ноябрьская квитанция это за октябрь, не показательно, там ещё и отопления практически не было. "2304 грн.+электричество" - не понял, 2304 это включая электричество или ещё надо добавить?
Знакомая платёжка . Дом средний или верхний ? За снег платите столько же как и владелец 120+ метров?
Востаннє редагувалось serg1974 в Суб 24 лис, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.